Dujovne: "No tengo miedo de que no se pueda controlar el dólar"

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne puntualizó este sábado que si bien puede considerarse que la política de "emisión cero" de la base monetaria en la Argentina puede generar recesión, "mucho más recesivas eran las tasas de inflación de los últimos meses y por los que ya se empezaba a notar incertidumbre en la evolución futura de los precios".

"No tengo miedo (de que no se pueda controlar el dólar), hemos logrado un programa diseñado por la Argentina que pone todas las variables que queríamos poner", expresó Dujovne.

En declaraciones a Radio Mitre, el ministro señaló que "estamos en un nuevo esquema de política monetaria en el que la Argentina se compromete a que la base monetaria no va a crecer por varios meses. Pero el anuncio de ese esquema es muy reciente", respondió Dujovne, ante la pregunta de por qué sigue subiendo el precio del dólar.

"Con este esquema nos aseguramos que la emisión de pesos va a ser "cero" por bastante tiempo, y esa es la base de la estabilidad cambiaria, porque si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares", aseguró el jefe de la cartera económica.

Dujovne dijo también que la semana entrante el BCRA comenzará a licitar su deuda de corto plazo, las "leliqs", con las cuales el Central empezará a retirar pesos del mercado y cumplir así "con su promesa de que la base monetaria no crece".

En cuanto al dólar, dijo que se agregan las bandas cambiarias, entre las que el BCRA se compromete a no intervenir, entre 34 y 44 pesos "que dan más certidumbre que antes".

"Se ha vuelto crucial en estos momentos dar una regla monetaria muy clara, muy sencilla, muy fácil de verificar para el sector privado, el que van a poder mirar en la pagina web del Banco Central dónde está la base monetaria y cuál era el compromiso con la base monetaria para dar certidumbre que estamos cumpliendo con la no emisión de pesos", puntualizó.



Fuente: Minutouno