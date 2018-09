La Maratón Barrial estuvo en las Mil Viviendas

Más de 200 personas se sumaron este sábado a la tercera edición del ciclo de carreras desarrollado por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC), en el barrio Mil Viviendas, que tuvo como marco la también cuarta edición de la Feria del Libro Itinerante, en inmediaciones del Club Malvinas Argentinas 1536 viviendas.

El intendente Eduardo Tassano participó de la actividad, que tuvo como punto de partida y recorrió varias calles del barrio. “Estamos cumpliendo nuestra palabra de llevar las maratones a los barrios, vemos corredores que ya vienen habitualmente, más otros que se suman, pero sobre todo lo que queremos es que los vecinos vean esto, lo que es correr y que se aproximen a la actividad física”, señaló.

La maratón contó con participantes de todas las edades. Entre ellos, estuvo presente la atleta correntina Mirta Vallejos, reconocida por correr maratones en distintos países. Recién llegada de España, se sumó a la propuesta municipal. “Me encanta que venga el deporte a los barrios, porque hay muchos chicos que recién comienzan. Salen, miran y se entusiasman, comienzan de abajo, y así surgen luego como grandes atletas”, valoró. Y agregó que “El deporte es una actividad maravillosa, sana, a mí me hizo renacer”.

Tassano destacó además que “para lograr mejoras en las expectativas de vida de la comunidad no se precisa solo un médico cardiólogo atendiendo en un consultorio, sino labores de los municipios y los gobiernos en pro de la actividad física, en contra del tabaquismo y del sedentarismo y con políticas en materia de prevención”.

“Esto tiene que ser política de Estado para los gobiernos. Para la salud pública siempre es mejor un buen gobernante que un buen médico”, expresó.

Las altas temperaturas no fueron obstáculo para que numerosos vecinos acompañaran la iniciativa, que contó además con clases de zumba gratuitas, música, exhibiciones de deportes y sorteos. Por su parte, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, Gustavo Lorenzo Brisco, quien esta vez participó además como corredor, expresó: “Estamos apostando a la vida sana, al deporte, llevando este tipo de actividades a todos los rincones de la ciudad”.

La maratón formó parte del abanico de actividades culturales y deportivas que la Municipalidad de Corrientes acerca durante este fin de semana al barrio Mil Viviendas, en el marco de la Feria del Libro Itinerante.

La iniciativa es impulsada desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes del municipio a través de la Subsecretaría de Deportes, y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Subsecretaría de Salud, con los equipos de kinesiología; y la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

El subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos, también estuvo presente acompañando la maratón: “Estamos convencidos de que en el deporte pasan absolutamente todos los ejes de la gestión. Todas las áreas están vinculadas a esto y a nosotros nos sirve como herramienta para la prevención de adicciones, enfermedades y muchos males de la sociedad”, aseguró.



LOS GANADORES:



5 KILÓMETROS – DAMAS

14 a 17 años:

López Priscila



18 a 34 años:

Madelaine Bordón

Cintia Soto

Gabriela Merlo



35 a 44 años:

Vanina Pesce

Claudia Pérez

Lorena Ibarra



45 a 54 años:

Blanca Sosa

Mercedes Amaker

Sandra Ibarra



55 a 64 años:

María Elena González

Norma Blanco

Gladys Blanco



65 años o más:

Mirta Vallejos



5 KILÓMETROS – VARONES

14 a 17 años:

Juan Verrastro

Agustín Esquivel

Iván Matusevich



18 a 34 años:

Cristian Coronel

Sebastián Sanabria

Juan Carlos Méndez



35 a 44 años:

Carlos Mendoza

Mariano Botinnelli

Fabián Bobadilla



45 a 54 años:

Mario Benítez

Javier Galarza

Mártir Ramírez



55 a 64 años:

Jorge Andino

Ángel Luis Alegre

Luis Oviedo



65 años en adelante

Adriano Domínguez

Juan Ríos

Oscar Ríos



2 KILÓMETROS – DAMAS

Cristina Ramírez

Evelin Zalazar

Claudia Molina



2 KILÓMETROS – VARONES

Álvaro Llopi

Fabián Villarroel

Augusto Sobrero