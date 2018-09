“Tata” Martino dijo que solo está centrado en Atlanta United

El técnico argentino Gerardo “Tata” Martino aseguró ayer que está con la mente en el equipo que dirige en la Major League Soccer, en una semana en la que se difundieron versiones sobre una eventual contratación para dirigir la Selección de México y resurgieron los rumores sobre un retorno a la Argentina.

“Voy a repetir lo que ya he dicho antes: estamos centrados en hablar con el Atlanta United”, dijo tras la práctica matutina de su equipo.

Martino, que acaba su contrato con el cuadro estadounidense a la conclusión de esta temporada, afirmó tomarse con humor las últimas informaciones de la prensa norteamericana, que el jueves volvió a apuntar que el argentino habría decidido dejar el Atlanta para embarcarse en una nueva aventura con un equipo nacional. “Me lo estoy tomando con humor esta mañana porque, aunque me piden a mí siempre en estas situaciones que clarifique las cosas, debería ser la gente que da esas informaciones las que lo hagan”, aseveró.

El “Tata”, ex seleccionador de Argentina y Paraguay y ex técnico del Barcelona, entre otros, ha visto su nombre vinculado desde hace semanas al de su país y, desde hace días, también con el de México, Colombia e incluso con el de Estados Unidos, luego de firmar una brillante campaña con el Atlanta, que lidera la Conferencia Este con 63 puntos en 30 partidos gracias a un fútbol ofensivo y vistoso.