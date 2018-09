Abusó a una joven kiosquera y los vecinos casi lo linchan: está detenido

Una kiosquera de Lomas del Mirador fue abusada sexualmente por un cliente que la apoyó con el cuerpo mientras buscaba productos en una repisa.

Tras la viralización de las imágenes, que quedaron registradas en una cámara de seguridad, el hombre regresó este viernes al comercio, dijo que no hizo "nada" y terminó mal: los vecinos casi lo linchan y la Policía se lo llevó detenido.

El hecho ocurrió días atrás en un comercio ubicado en Juan Manuel de Rosas al 900, en el partido de La Matanza. Según se puede ver en el video, el cliente aprovechó que la víctima se distrajera buscando un producto para apoyarla por atrás.

La chica, indignada, se dio vuelta y le dio una cachetada, tras lo cual el abusador se retiró del lugar con total tranquilidad. La empleada, que tiene 28 años, denunció el hecho y difundió el video para que los vecinos de la zona la ayudaran a identificarlo.

Insólitamente, este viernes, mientras varios canales de televisión transmitían desde el kiosco, el hombre reapareció y se enfrentó con varios vecinos que intentaron lincharlo.

"¿Yo? No le hice nada. No me arrepiento. Solamente la apoyé y nada más. Está todo grabado. Tengo que ir a cobrar la jubilación de mi mamá y me están rompiendo las pelotas", alcanzó a decir el acusado, que terminó golpeado en el piso, con la nariz rota y sin anteojos.

Minutos después, la Policía llegó al lugar y se lo llevó detenido. El hombre, que vive a pocas cuadras del kiosco, fue identificado como Walter Omar Giordano, tiene 47 años, trabaja como pintor y, de acuerdo al testimonio de vecinos, ya habría acosado a otras trabajadoras.