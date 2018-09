Adelantos por el Intermedio

La quinta fecha del torneo Intermedio que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón tendrá hoy cuatro partidos adelantados, dos de la Primera A y los restantes de la B.

En la categoría superior, se destaca el encuentro donde Bañado Norte (33 puntos) se medirá con Marmolería (25) en la búsqueda de un triunfo que lo deposite en la primera ubicación dado que Complejo Oriana (34) recién se presentará mañana cuando se mida con Cruz Diablo (15).

Durante la jornada dominguera se completará la quinta fecha y además habrá actividad en el certamen femenino, con la disputa de la tercera fecha del Intermedio.

El detalle de cotejos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 21.15 Mayorista vs. Gafa (1º B) y 22.30 Marmolería vs. Bañado Norte (1º A).

Cancha CEF Nº 1: 21.30 Sportivo vs. San Gerónimo (1º B) y 22.45 Comunicaciones vs. Pingüinos (1º A).