Angelici respaldó al cuerpo técnico tras la eliminación frente a Gimnasia

El presidente de Boca, Daniel Angelici, criticó el desempeño del equipo y respaldó a los Barros Schelotto y el cuerpo técnico tras la eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia.

“A los mellizos no los voy a echar”, dijo El 'Tano' en radio La Red, en medio de los rumores sobre la posible salida de Guillermo y Gustavo, que llevan poco más de 2 años y medio al mando del banco xeneize.

Angelici disparó contra el mal momento del equipo y confesó que hace tiempo que no rinde: “Hace rato que Boca no jugaba tan mal. Estoy preocupado porque estamos mal. Un clásico con River se puede perder, pero el tema son las formas”.

El dirigente también manifestó que: “No podemos ir a Belo Horzonte (Boca jugará ante Cruzeiro) a jugar como ante Gimnasia. Estoy preocupado”.

El primer golpe Boca lo recibió el domingo pasado tras la derrota 2 a 0 ante River, en la Bombonera. Ahora, el equipo de Guillermo pone la cabeza en la Superliga y la Copa Libertadores, ya que el domingo recibe a Colón por el campeonato local y el próximo jueves visita a Cruzeiro en Brasil (2-0 arriba el equipo argentino) en un encuentro clave para el mundo Boca.