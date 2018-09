Boca Unidos con una garganta de acero en los minutos calientes

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

Resistencia. Enviado especial

Un grito sagrado fue el que pegó anoche Boca Unidos en su visita al estadio Centenario de Sarmiento en la ciudad de Resistencia. Con gol de Gonzalo Ríos el Aurirrojo le ganó 1 a 0 al Decano chaqueño para afirmarse en el liderazgo de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El partido correspondió a la quinta fecha del certamen y consistió en el tercer triunfo (de cuatro) que concretan los dirigidos por Carlos Mayor exprimiendo las agujas del reloj: vencieron a Crucero del Norte (local), San Jorge de Tucumán y Sarmiento (ambos de visitante) al filo del silbatazo final.

Por momentos el juego le presentó un camino pedregoso para el conjunto correntino, un trámite difícil de sobrellevar, más que nada por la fortaleza física del dueño de casa, y el permanente “chequeo” de los mediocampistas y centrales del Decano.

Sarmiento salió decidido a llevarse puesto al líder, para achicar la brecha en la tabla de valores. Al minuto de juego Claudio Cevasco envío un centro para Luis Silba y el “Tanque” con un potente cabezazo que estrelló la pelota en el poste derecho sacudió el arco defendido por Alejandro Medina.

El local se plantó los primeros minutos en campo correntino y aprovechó la movilidad de Angel Piz y Alexis Bulgarelli, y el control y la presencia de Cevasco; además de la intimidante figura de Silba.

El Aurirrojo se tomó un descanso con un tiro libre de Nicolás Ledesma que se fue apenas alto. Tras cartón Fabio Godoy buscó a Cristian Núñez en posición de gol, pero el “Negro” no logró acomodarse para disparar y la acción se diluyó. Fueron minutos donde la visita logró contener a Sarmiento y casi logra convertir cuando Gustavo Mbombaj se soltó por la banda izquierda y cambió de sector para la llegada de Martín Fabro, pero Juan Ignacio Carrera resolvió con seguridad ante el tiro del ex Brown de Adrogué.

La intensidad de Sarmiento no le permitía al visitante explotar del todo su circuito futbolístico por las bandas, fue entonces cuando Cristian Núñez dio la cara para aguantar pelotas, darle respiro a su equipo, clarificar, para después apoyarse en sus compañeros.

El Decano presionó y desgastó, robó un balón en la puerta del área Aurirroja, que Alan Moreno lanzó para la llegada de Piz por el segundo palo, y obligó a una notable reacción de Medina. También lo tuvo Ronald Huth en una nueva maniobra aérea, el arquero vaciló por un momento, pero tras cartón se lució demostrando notables reflejos y velocidad de piernas.

De esa misma jugada surgió una contra del conjunto correntino que por poco no terminó en gol, de no ser porque Carrera tapó el tiro de Gerardo Maciel en la culminación de la réplica correntina. Aunque la más clara del visitante nació de un descuido de los centrales y el arquero local, que salió de los límites del área al intentar despejar un balón, que anticipó Núñez y la pelota quedó flotando para Ledesma quien remató al gol, pero en el camino cerró justo a tiempo Jonathan Gallardo, de buen primer tiempo por la banda derecha.

En la segunda mitad el dueño de casa apostó a los ingresos de Gonzalo Cañete y Horacio Orzán (salieron Rodrigo Castro y Sebastián Parera), tratando de ganar en claridad y manejo de pelota. Pero perdió gradualmente la intensidad que tanto incomodó al Aurirrojo.

Un laborioso Núñez fue reemplazado por Julio Cáceres, lo mismo que Fabrizio Palma ingresó por Maciel y Ríos en lugar de Ledesma. Sarmiento quemó su último cambio cuando Maximiliano Martínez saltó al campo por Bulgarelli.

El juego se presentaba equilibrado, aunque ya sin tantas opciones de gol como en la primera mitad. Las variantes le sentaron mejor a Boca Unidos que daba la impresión de estar agazapado a la espera de un error del rival o de algún largo y certero envío a las espaldas de los fuertes pero lentos zagueros del Decano.

El tiempo se consumía y el juego se moría en tablas cuando Cáceres peinó una pelota larga salida de la defensa que Ríos aprovechó a puro olfato, colándose por detrás de sus marcadores para definir con un tiro bajo al que no llegó Carrera. Todo en el preciso momento de los 45 minutos. La noche le dio una última a Sarmiento, pero otra vez Medina estuvo a la orden del día para descargar un sablazo de Orzán que tenía destino de ángulo y red.Garganta de acero tiene Boca Unidos para los gritos de gol cuando ya no queda margen de error.