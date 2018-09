Concepción: el establecimiento educativo Nº 600 prepara el festejo por su siglo de vida

Con un acto central, brindis y un festival, la Escuela Primaria Nº 600 “Provincia de Mendoza” estará celebrando su centenario el próximo lunes. Por ello, hace más de un mes se vienen desarrollando actividades recreativas y deportivas en adhesión al aniversario.

Según confirmaron las autoridades de la institución educativa, el acto central contará con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y el intendente Lucio Fernández.

El acto comenzará a las 17 con el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional; luego se hará un minuto de silencio en memoria de los ex alumnos, ex docentes y ex directivos fallecidos. Después se formalizará la entrega de la Bandera de los Andes a las autoridades escolares.

Además de los discursos, entre los que se aguarda el del Gobernador y la ministra de Educación, se descubrirá una placa alusiva al centenario. El acto finalizará con un brindis y un festival.