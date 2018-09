Crimen del supermercado: Falcione se presentó ante la Justicia

En la jornada de ayer se presentó ante la Justicia Miguel Abel Falcione, de 63 años, para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción Nº 2. Es por el brutal asesinato del empleado bancario Mario Bardessono, ocurrido en la playa de estacionamiento de un supermercado céntrico.

Si bien las fuentes consultadas no brindaron detalles del hecho, pudo saberse que el imputado se abstuvo de declarar, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. El crimen sucedió en julio pasado cuando Bardessono salía de hacer unas compras, en un supermercado ubicado por Tucumán y Bolívar.

El propio guardia de seguridad fue el principal testigo de la causa.

Declaró que la víctima fue atacada cuando intentaba guardar las bolsas de supermercado en el baúl de su auto. Un sujeto se acercó de atrás y le aplicó un cuchillazo en el cuello, por lo cual Bardessono murió desangrado a los pocos minutos.

El guardia relató que vio el ataque e intentó seguir al agresor, pero no pudo dar con él, ya que se escapó a gran velocidad en un automóvil.

Sin embargo, alcanzó a tomar nota del dominio del vehículo, que luego de un operativo fue encontrado a las pocas horas por calle Misiones. El conductor no se encontraba, pero el automóvil estaba a nombre del concejal Omar Molina, quien aclaró que la persona que conducía su coche era Falcione. De esta manera la Justicia llegó hasta el principal imputado que tiene la causa, quien actualmente se halla alojado en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano.

La estrategia de la defensa es no hablar con la prensa.