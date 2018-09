En el peronismo buscan un “proyecto superador”

El diputado nacional Felipe Solá mantuvo una reunión con un sector del peronismo correntino. Solá se reunió con el dirigente Rodolfo Martínez Llano en el marco de su vista a distintas provincias argentinas como “presidenciable” del Partido Justicialista, fuerza a la que pertenece, dentro del Frente Renovador.

En conferencia de prensa, Solá dijo que no cree en “dos peronismos”, no descartando la adhesión de Sergio Massa a este espacio que incluye -a diferencia de otros- a la ex presidenta Cristina Kirchner, por “respeto a sus votos”, según lo expresado.

“La idea es sumar a todos los que estén dispuestos a ir a una interna. Tampoco una interna de siete personas. Se trata de estar dispuesto a que surja un espacio respetado, legitimado por la interna y que pueda gobernar”.

El ex gobernador de Buenos Aires estuvo acompañado por el dirigente Guillermo Justo Chaves y el diputado del Chaco, Hugo Sager (ex intendente de Puerto Tirol), entre otros referentes; sumándose a la rueda periodística el diputado Ernesto “Tito” Meixner.

Durante el contacto con la prensa correntina, Solá remarcó que la unidad del PJ no es ni utopía ni realidad, sino una “necesidad” en momentos en que es menester unir a los argentinos para luchar contra los flagelos que los azotan, como la pobreza y el narcotráfico.

“La verdad es que quien me ha llevado a repensar el peronismo es el gobierno de Macri”, indicó.

Sobre el mandatario nacional marcó su “desconocimiento e ignorancia profunda de lo que es la Argentina, cómo es su entramado social y económico. Es un pésimo diagnóstico y peor modelo. Nos endeudó a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No puede mostrar un resultado económico favorable”.

Consultado acerca de su reunión con la senadora Cristina Kirchner, aclaró que jamás se había comunicado antes con ella, “y quería hablar porque es una representante de millones de votos, por el respeto a esos votantes hablé. De la misma manera que hablaría con la gente de Macri si me llamaran, pero no lo van a hacer”. Finalmente, el 1 de agosto se produjo el contacto.

“La unión del PJ es una necesidad que se irá acentuando en la medida que esta situación económica calamitosa que estamos viviendo, que afecta a todo el país, empeore”, señaló.

Martínez Llano

Por su parte, el referente del PJ correntino, Rodolfo Martínez Llano, señaló al presentar al presidenciable: “Nosotros hablamos con distintos referentes del peronismo nacional. Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad; escuchar y ser escuchados. Y vemos con simpatía que él esté en esta tarea. Lo impulsamos a que persevere en esta misión que se ha impuesto. Tiene la edad justa para el desafío a asumir, la capacidad, la experiencia, el profesionalismo, y por algo importante que es la pertenencia partidaria.

El hecho de haber gobernado situaciones difíciles que fueron las del 99, cuando él se hizo cargo del gobierno de Buenos Aires, y después, volver a ser elegido en el 2003, marca de alguna manera algo importante, que es que quienes lleguen deben estar preparados para conducir”.

“Y la visión del peronismo correntino que tenemos es que necesitamos una oferta superadora, que cierre la grieta del justicialismo”, continuó para acotar: “Creo que el tiempo que se viene, es un tiempo con mayores responsabilidades, y desde ese punto de vista para la visión del peronismo correntino es importante que estén los unos y los otros, para comenzar a transitar un camino común en que podamos llevar adelante algo que es muy posible: ganar en el 2019”.

“Nuestro pensamiento es: con Cristina no se puede ganar, y sin Cristina tampoco. Lo que se trata es de construir una oferta electoral que de alguna manera conduzca al conjunto del peronismo hacia la victoria. Y esto tiene su correlato en la provincia, porque se elige gobernador en el 2019”, sintetizó.

Al concluir la reunión, ambos dirigentes admitieron que habían avanzado en la posibilidad de acordar acciones en común dando por cierta la posibilidad de trabajar juntos para los tiempos que se vienen.