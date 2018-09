Enarbolando la educación rural, celebraron los 100 años de la Escuela Pago Largo

Se realizó ayer el acto por los 100 años de la Escuela Rural 570 Pago Largo, ubicada en la segunda sección del departamento Curuzú Cuatiá, con la presencia del intendente José Irigoyen, el presidente del Concejo Deliberante, Roberto Avelino Fernández, concejales, funcionarios municipales, docentes y directivos jubilados, ex alumnos y miembros de la comunidad educativa.

La emotiva ceremonia comenzó con el ingreso de la bandera de la institución y de la Escuela “Ofelia Grela de Aquino”, y los acordes del Himno Nacional Argentino por parte del grupo de música integrado por alumnos de la Escuela “Barnidio Sorribes”, a cargo del profesor César Cañete. Seguidamente, los asistentes hicieron un minuto de silencio en memoria de los directivos y docentes fallecidos.

La directora de la institución evocó, al comenzar el acto, los albores de la escuela, que comenzó con 35 alumnos bajo la mirada de Elvira Castello en una escuela rancho; en 1961 se construyó el primer edificio de mampostería durante la dirección de Celia Carmen Miño y durante la gestión de Alicia Perdomo de Ferreyra -en 1998- se levantó el actual inmueble.

Luego, el ex docente y directivo Luis Ricail instó a “formar ciudadanos que participen y que tengan formación democrática, construcción de saberes y estrategias para una comunidad más justa y sin exclusiones, explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos más fuerte hacia el futuro”.

En tanto que el ex alumno Héctor Rafael Fernández rememoró a la “señorita Carmen” y resaltó emocionado: “Fue la que nos enseñó a leer, escribir; nos enseñó valores profundos para desenvolvernos en la vida. Recuerdo sus palabras: saluden siempre, pidan permiso, sean agradecidos, respeten y pidan disculpas. Sobre todo con respeto y humildad. Zurcido pero limpio, nos decía siempre”, agregó.

Mientras que el Intendente también brindó un discurso y expresó: “¡Vaya si hay historia y huellas en esta escuela! Mirando el monolito que homenajea a los mártires de Pago Largo -donde hombres correntinos defendieron la libertad como base de nuestra constitución-, puedo señalar que sin educación no hay libertad. Estos cien años nos hacen acordar el transitar de la ciudad de Curuzú Cuatiá: su avance y progreso fue porque hay escuelas; un factor importante para avanzar y progresar en el futuro. La escuela nos brinda el contenido espiritual y personal. Nos forma como personas después de la familia. Más allá de los docentes y alumnos, no debemos olvidarnos de la comunidad y los alumnos”.

La orquesta juvenil de las escuelas Barnidio Sorribes y de la extensión áulica de la Nº 33 “Tomás Pozzi” interpretaron el feliz cumpleaños y luego brindaron un recital musical; el grupo de danza desplegó varias coreografías con repertorio musical argentino.