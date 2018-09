Rol protagónico del gobernador Valdés en la cumbre nacional de Cambiemos

El gobernador Gustavo Valdés dijo ayer que el país “está en dificultades”, pero alentó a “seguir trabajando para profundizar los cambios”, y marcó que antes “no se hablaba de pobreza y hoy podemos medirla”, en relación con el apagón estadístico durante el kirchnerismo y los índices publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Valdés, que participó del encuentro de Cambiemos en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, marcó los logros del gobierno de Mauricio Macri, como la “lucha contra el narcotráfico” y la “independencia de la Justicia, que, como nunca antes, se encuentra comprometida en la lucha contra la corrupción”.

En diálogo con la prensa al finalizar el encuentro, del que participaron los referentes de los tres partidos que integran la alianza, PRO, de Macri; la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y la UCR, el Gobernador correntino destacó también como logros “la posibilidad de tener más turismo, la modernización del país y una Argentina donde el Norte también está incluido”.

Valdés fue uno de los oradores del encuentro, junto con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social), Dante Sica (Producción y Trabajo) y Rogelio Frigerio (Interior); Humberto Schiavoni, presidente del PRO; Mariana Zuvic, de la mesa del ARI, y Alfredo Cornejo, titular de la UCR.

“Lo peor que podemos hace en tiempos de crisis es dejar al país sin Presupuesto”, dijo Valdés consultado sobre si podrá aprobarse el proyecto de ley de gastos en el Congreso. “Lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es acompañar el Presupuesto, para que tengamos la previsibilidad para el año siguiente”, agregó.

En su cuenta de Twitter, Valdés se refirió a su participación en el cónclave. “Estoy formando parte del Encuentro Nacional de @cambiemos en #ParqueNorte para reflexionar sobre la realidad del panorama político y seguir fortaleciendo este espacio desde la mirada de cada uno de los que lo integramos”, tuiteó.

Los máximos dirigentes de Cambiemos analizaron en Parque Norte la situación social del país y se comprometieron a estar “muy cerca de la gente” y a enfocarse “ciento por ciento en esta realidad”, consignó la agencia Télam.

“La situación de la Argentina nos obliga a enfocarnos ciento por ciento en esta realidad, cada uno en su lugar y de acuerdo con su responsabilidad”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con la prensa tras participar del encuentro, y señaló que en el encuentro “no se habló del tema electoral”.

“Estamos muy cerca de la gente para escucharla. Tenemos un equipo social muy calificado con Carolina Stanley, también en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires”, destacó el jefe de Gobierno porteño. “Lo social es una enorme prioridad nuestra”, al igual que “la educación, la salud”, dijo.

Según Rodríguez Larreta, la prioridad del encuentro nacional de Cambiemos fueron los temas de gestión. “Cada uno contó la realidad de sus distritos, de sus provincias”, comentó.

El radical tucumano José Cano dijo que “hay un cambio cultural en la Argentina que está en marcha” y que “el radicalismo está compenetrado con Cambiemos”.

Dar la cara

La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó durante el encuentro en Parque Norte que “hay que sostener, más que nunca” a la coalición gobernante Cambiemos, integrada por PRO, la Coalición Cívica y la UCR.

“Hay que sostenerla”, agregó, porque “representa a la gente que quería un cambio cultural, de valores, no sólo de política y economía. La honestidad es uno de esos valores”, subrayó.

“Seguimos dando la cara como el primer día. Eso somos”, afirmó y agregó en la gestión “no sólo es no robar, sino también decir la verdad. Durante décadas no pasó. Vi muchos presidentes dar buenas noticias, pero ninguno dando la cara y poniendo el cuerpo como Mauricio Macri”, indicó la gobernadora.