Santa Lucía: confirman un caso de estreptococo, el paciente evoluciona bien e instan a llevar calma a la población

Se registró un caso de estreptococo en Santa Lucía, pero descartan que sea grave ya que el paciente evoluciona favorablemente. Las autoridades sanitarias de la localidad insisten con la necesidad de llevar tranquilidad a la población.

La bacteria se detectó en un menor de cuatro años y según indicó a El Litoral la directora asociada del nosocomio local, Romina Cabral, “el paciente fue atendido en todo momento con un médico particular privado, no en el hospital, no tenemos registro de ningún ingreso ni caso”. Seguidamente aclaró que “hablé con el doctor que atendió al chico, que le hizo el hisopado y dio positivo como estreptococo. Se está esperando aguardar cómo evoluciona la bacteria, se está haciendo el cultivo”.

En este contexto, aseguró que “el paciente fue tratado y evolucionó bien, incluso lo vieron caminando con familiares”.

Concientización

De cara a despejar dudas y llevar tranquilidad a la ciudadanía, Cabral señaló que “hablé con las autoridades de la institución educativa a la que asiste el niño sobre el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud. Además, solicité al doctor que atendió al paciente que concurra y explique el tema para transmitir cautela a los padres”. Paralelamente, manifestó que “también hoy (ayer) fui a la Escuela Normal y conversé con los directivos para que tomen todas las medidas de prevención. Conversamos sobre la importancia de la higiene del ambiente, la ventilación y hacer toda la limpieza de las aulas con lavandina”.