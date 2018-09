Sauce: preocupación por falta de precisiones sobre la repavimentación de la Ruta Nº 126

Desde Sauce, un grupo de pobladores expresó su preocupación porque argumentan que sigue transcurriendo el tiempo y persiste la incertidumbre sobre si la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 126 se concretará el año próximo. Consideran que esos trabajos son vitales porque el bacheo que se está ejecutando tampoco está funcionando como medida provisoria.

Una delegación de la localidad del sur provincial arribó el pasado lunes 23 de julio a Casa de Gobierno, donde fue recibida por el gobernador Gustavo Valdés. Durante ese encuentro, los representantes de la comunidad le transmitieron la gran preocupación que hay en la población por el mal estado de la Ruta 126, específicamente el tramo que une esa comuna con Curuzú Cuatiá.

En esa oportunidad, el primer mandatario provincial les manifestó que estaban haciendo un bacheo en la zona como un trabajo de contingencia mientras aguardaban precisiones sobre las obras que estarían contempladas en el presupuesto nacional. Considerando en este punto que la obra definitiva, es decir la repavimentación de unos 87 kilómetros, demandaría entre 800 y 1.200 millones de pesos.

A su vez, aclaró que en el caso de no estar incluida en el plan de obras nacionales, el Gobierno provincial se haría cargo de la inversión.

Para transmitir esos y otros datos relacionados a lo que estaba realizando la Provincia para dar una respuesta a los sauceños, Valdés envió a varios funcionarios de su gabinete a dar detalles ante la comunidad. Fue así que, el pasado 31 de julio, hicieron una reunión que se concretó en el recinto del Concejo de Sauce.

En esa oportunidad “se comprometieron a regresar en 20 días para informarnos sobre el estado de las gestiones que el Gobierno realiza para poder financiar las obras definitivas. Transcurrieron casi dos meses y no volvimos a tener novedades”, dijeron desde la localidad en diálogo con El Litoral. A lo que agregaron que “pasa el tiempo y no tenemos noticias de si avanzaron o no las gestiones para conseguir el dinero necesario para la ruta, pero además vemos que el bacheo no está sirviendo ni como medida provisoria”.

Con respecto a esto, fundamentaron que “el problema es que hacen un tramo, llueve y tienen que volver a reparar el mismo tramo. Entonces los trabajos no avanzan y nosotros seguimos con los mismos problemas que tenemos hace mucho tiempo”.

Distancia

“El mal estado de la ruta es un verdadero problema para nosotros”, insistieron e indicaron que eso se traduce en serios inconvenientes para el traslado de los enfermos y también para el arribo de mercaderías y otros elementos necesarios para la vida diaria.

“Muchos proveedores no quieren venir porque rompen todo sus vehículos y es entendible, pero también significa para la comunidad que se encarecen aún más los productos disponibles”, remarcaron a este medio gráfico. En este contexto, señalaron que los más de 300 kilómetros que los separan de la capital correntina dificultan que puedan venir con frecuencia en búsqueda de información en los organismos provinciales.

Por eso, “vimos como positivo el compromiso de que los funcionarios provinciales volverían a dialogar con la comunidad, porque es vital que en el 2019 se concrete la repavimentación de la Ruta 126”.