Frigerio insistió con la necesidad de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2019

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, insistió este viernes en la necesidad de que se apruebe el presupuesto nacional enviado al Congreso al considerar que "un presupuesto equilibrado permitirá a su vez el equilibro de las cuentas públicas".



Frigerio realizó declaraciones a la prensa antes de abrir la mesa final del Foro Regional de Integración y Desarrollo Sustentable en La Rioja, encuentro en el que se planteó como objetivo establecer el corredor bioceánico como política de Estado.



"Un presupuesto equilibrado permitirá a su vez el equilibrio de las cuentas públicas", dijo, y aseguró que de esta forma será posible acceder nuevamente "al crédito que permitirá el desarrollo homogéneo de la Argentina".



En este sentido, Frigerio destacó la necesidad de equilibrar las cuentas públicas para llevar adelante proyectos de infraestructura como "éste corredor y otras obras que permitirán un desarrollo sustentable. Obras que a su vez generarán fuentes de trabajo a través del impulso de las economías regionales".



"El futuro de la Argentina pasa por vender de forma más competitiva los productos nacionales a los distintos mercados y un corredor como éste tiene que ver con eso", subrayó, y agregó: "por eso apoyamos la concesión de estas obras".



"Todos coincidimos que el principal objetivo es bajar el índice de pobreza y para ello estas obras de infraestructura tienen vital importancia", dijo.



Asimismo, el ministro del Interior aseguró que "las obras en marcha están garantizadas. Vamos a terminar las miles de obras en marcha que hay a lo largo y ancho del país".



Respecto del acuerdo con el FMI apuntó que permitirá que "la Argentina no tenga la necesidad de salir al mercado, un mercado que hoy no nos está prestando porque somos un país más vulnerable que el resto por nuestro déficit".



"La Argentina tiene que salir de esta situación, de vivir eternamente de prestado, y hay que poner en valor el acuerdo de los dirigentes de las distintas fuerzas políticas y la gran mayoría de la oposición de apoyar el equilibrio de las cuentas públicas", sostuvo.



A partir de eso vamos a poder recuperar el crédito para hacer obras", insistió.



En cuanto a la posibilidad de reelección del presidente Mauricio Macri, a lo que el Presidente se refirió en su reciente viaje a Estados Unidos, Frigerio respondió: "no estamos pensando en eso ahora. La Argentina está pasando un momento difícil y estamos dedicando toda nuestra energía a lograr estabilizar los mercados y pasar lo más rápido posible a recuperar la agenda de crecimiento y el desarrollo"



El cierre del Foro Regional de Integración y Desarrollo Sustentable en La Rioja contó con la participación de los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur y de La Rioja, Sergio Casas. También estuvo el gobernador de Chañaral-Atacama (Chile), Ignacio Urcullú Clement-Lund.