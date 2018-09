Carrió: "Si quieren hacer el golpe, a Macri y a mí nos van a sacar muertos de Casa Rosada"

Sin estar presente en las reuniones que se dieron en la Quinta de Olivos, Elisa Carrió fue una de las protagonistas del fin de semana por sus declaraciones a través de las redes sociales, en las que, entre otras cosas, hizo público su apoyo a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, ambos vicejefes de Gabinete desplazados en la reestructuración de ministerios.

Ahora, la diputada nacional ratificó su apoyo a Mauricio Macri y al gobierno de Cambiemos en un encendido discurso frente a empresarios en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Allí, apuntó contra el sector que, según su visión, le quiere dar un golpe al Presidente: "Yo les digo a los militantes golpistas: acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. si quieren hacer el golpe me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo y Macri tampoco".

Y agregó: "La decisión que tiene Macri no la vi en ningún dirigente político y pasé por muchos gobiernos. La voluntad de sacar de la Argentina a la patria contratista la vi en él, aunque le cueste llevarse puesto a su primo más querido, Ángelo Calcaterra. La decisión que tiene frente al campo y las pymes es irrevocable. No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Está acostumbrado a guardar sus sentimientos".

"Se imaginan que estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que hice en mi vida. El Presidente no va a cambiar. Sus hijos le desprecian el dinero. Él entendió, viniendo de Franco Macri, lo cual es casi excelso, que quiere ser otra cosa y que la Argentina sea distinta, y no le tiene nuevo a los dueños del poder", cerró en este tramo.

También aprovechó para llevar calma sobre sus dichos el fin de semana: "No se asusten porque nunca me pongo furiosa, simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merello. Las crisis me generan adrenalina, me divierto en el riesgo, soy una jugadora que no tengo ganas de morir pero puedo morirme con tranquilidad".

En ese sentido, sostuvo: "Que nadie se confunda: yo interpreto la voz del Presidente de la República. Todo lo que hice este fin de semana desde la chacra y el Presidente desde Los Abrojos es una melodía, frente a los grupos que querían sacarle todos los ministros".

"Acá hay un modelo de salida que puede traer prosperidad de 100 años a la Nación, que es cambiar la alianza económica que rigió el corporativismo. Esa alianza terminó. Es la decisión del presidente Macri. Por eso está este chiquito Sica (ministro de Producción)", completó.

Brevemente, la fundadora de la coalición gobernante hizo referencia a la coyuntura económica y buscó llevar tranquilidad: "No tenemos posibilidad de default. Estoy negociando hace un mes con "Toto" Caputo que saquen el 1% al depósito (bancario) y lo estamos haciendo con Mario Quintana".

Sobre esto, añadió: "Hoy no se tocó el programa de rebaja de retenciones. Todos van a pagar 4 por 1, pero es 4 pesos, la inflación te lo devalúa. Es transitorio. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil: Alfonsin y Duhalde".

Y sentenció: "A la clase media este año le va a ir mal. Hay que sostener empleados y hablar con ellos. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Si. ¿Va a ganar Cristina? No. Los trabajadores no van a votar a los que se robaron los 100.000 millones de dólares que faltan en salud, comida y educación".

Carrió también adelantó que la ley de extinción de dominio, que fue modificada en el Senado y ahora deberá debatirse nuevamente en Diputados, saldrá de la manera que quiere Cambiemos: "Si no sale en Diputados va a salir un decreto del Presidente para conseguir el dinero (de la corrupción)".

En el final, le mandó un mensaje a los empresarios: "Úsenme, está alianza (Cambiemos) no la voy a romper. Tienen acá a una gran defensora del repoblamiento, de la prosperidad y de las pymes. Y úsenme porque después me muero y mi velorio va a ser un éxito".

Infobae