Atacaron la Fundación Huésped con mensajes antiaborto

La sede de la prestigiosa Fundación Huésped amaneció distinta. La fachada de Ángel Peluffo 3932 del barrio porteño de Almagro, fue atacada durante la madrugada con pintadas antiabortistas en represalias a la defensa pública que esa institución hizo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo durante su discusión en el Congreso. Las pintadas en aerosol celestes y negras fueron acompañadas por leyendas atribuibles al sector más radicalizado en contra de la ley del aborto.

En las paredes se lee “aborto = genocidio”, “el aborto no se debate, se combate” y “lobby abortista” junto al logo de la Fundación Huésped tachado. La organización que -según su propia definición- trabaja, desde 1989, en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados, publicó las imágenes de su sede con un mensaje directo: “Desde hace 30 años promovemos la discusión basada en la evidencia científica en un marco de respeto. La intolerancia y el fascismo no pueden ni deben admitirse”.

En la discusión parlamentaria, el director científico de Fundación Huésped, Pedro Cahn, participó en el plenario de comisiones del Senado. Su exposición enumeró conceptos y experiencias a favor del aborto seguro, legal y gratuito: “Mirar para otro lado a una problemática que existió, existe y existirá, como es la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado, es claramente ser parte del problema. 25 millones de abortos clandestinos en el mundo cada año es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo queda sólo una vida por proteger: la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras o si la condenamos, por pobre y excluida, al síndrome tricolor y a la muerte”. El director de Fundación Huésped, Leandro Cahn, expresó su disgusto: “Esto lo que muestra es la intolerancia, la violencia con la que los grupos antiderechos se han movido durante todo el debate”.