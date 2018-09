Boca Unidos comienza la semana previa al debut

El inicio del Torneo Federal A 2018/19 está a la vuelta de la esquina para Boca Unidos, que ingresará hoy en la cuenta regresiva para el debut en el certamen, tras el descenso del campeonato de la Primera B Nacional.

Tras disfrutar el domingo de descanso, el plantel aurirrojo volverá a las prácticas esta tarde en el complejo futbolístico Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto.

Todo parece indicar que el técnico Carlos Mayor tiene definido el equipo que iniciará el domingo en el estadio Juan Alberto García de Chaco For Ever, la difícil misión de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

Salvo algún imponderable durante la semana, la formación que alineará el Aurirrojo en el debut no arrojaría sorpresas, teniendo en cuenta los últimos partidos amistosos disputados en Sunchales (empate ante Unión) y San Francisco (victoria frente a Sportivo Belgrano), así como la práctica de fútbol del sábado entre titulares y suplentes.

En este último entrenamiento, el DT dispuso el ingreso de Ariel Morales en lugar de Rolando Ricardone, a quien decidió preservar a raíz de una sobrecarga muscular.

De recuperarse el defensor chaqueño, el equipo para el debut sería el siguiente: Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Gabriel Morales, Martín Fabro; Cristian Núñez y Nicolás Ledesma.

El partido frente a For Ever, por la primera fecha de la Zona 4 del Federal A se jugará el domingo desde las 16.45, mientras que la presentación como local sería el viernes 12, recibiendo a Crucero del Norte de Posadas.

Además del Negro y el Colectivero, Boca Unidos compartirá el mismo grupo en la fase inicial del certamen con Altos Hornos Zapla de Jujuy, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro de Salta, San Jorge de Tucumán, Sarmiento de Resistencia y San Martín de Formosa.