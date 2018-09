Canadá recuerda a Trump que no negociará el Tlcan mediante tuits

Canadá reafirmó su negativa a negociar mediante tuits, en clara referencia a la costumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien además amenazó con acabar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) si el Congreso “interfiere”.

En su red social favorita, Twitter, el mandatario estadounidense advirtió que si su país no logra un buen acuerdo, Ottawa “estará fuera del nuevo Tlcan”. Al respecto, funcionarios canadienses cercanos a la negociación, que reiniciará el miércoles próximo luego que el viernes pasado se decretara un receso de cuatro días, señalaron que no responderán a esos tuits.

Los oficiales, citados por la CBC en calidad de anonimato por lo delicado del tema, agregaron que esta no es la primera vez que esta táctica ha sido usada y precisaron que los comentarios “están diseñados para presionarnos pero eso no va a funcionar”.

Los funcionarios reiteraron la postura marcada por el primer ministro, Justin Trudeau, el viernes, cuando se anunciaba un receso de cuatro días: “Queremos modernizar el Tlcan, que sea bueno para los canadienses. Sólo firmaremos un buen acuerdo y no negociaremos en público”, dijo Cameron Ahmad, vocero de la oficina del primer ministro.

La delegación canadiense, encabezada por la canciller Chrystia Freeland, el jefe del equipo técnico, Steve Verheul, y por el secretario principal del primer ministro, Gerald Butt, regresará este miércoles a Washington, D.C. para continuar las negociaciones.

La representación canadiense seguirá defendiendo sus prioridades: la permanencia del Capítulo 19 de resolución de controversias y su sistema de control de suministro en lácteos (muy criticado por Trump).

Frente a la acusación de Trump de que Canadá ha tomado ventaja por muchos años del intercambio comercial bilateral y que impone altas tarifas, Ottawa insiste que el comercio es equitativo y que en algunos sectores Estados Unidos tiene un superávit con su vecino del norte.