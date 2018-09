CFK vuelve a declarar ante el juez Bonadio

La actual senadora nacional y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se presentará hoy por segunda vez ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción en la obra pública durante su gobierno y el de Néstor Kirchner. Durante su primer encuentro, el 13 de agosto, sólo entregó un escrito en el que denunció una persecución por parte de la Justicia y del gobierno de Mauricio Macri.

El caso denominado “los cuadernos de la corrupción”, analiza la trama de presuntos sobornos pagados por empresarios a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas.

El juez Bonadio convocó a la senadora nacional para las 11, al tiempo que la ex mandataria volvió a pedirle ayer a la militancia a través de la redes sociales que no acuda a los tribunales de Comodoro Py.