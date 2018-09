Nueva estructura: fusionan ministerios

Macri anunciará este lunes una reducción en el número de ministerios y la fusión de otros, como un gesto de austeridad en medio de la tormenta.

El Presidente reducirá a la mitad su Gabinete. Diez ministerios serán absorbidos por otras Carteras. Los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui no supervisarán más la gestión de los ministerios. No se descartan más cambios.

El nuevo organigrama se definió durante una larga jornada de reuniones en Olivos, donde se citaron varios de los ministros más influyentes e integrantes de la mesa más chica del Gobierno.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Clarín que los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización se convertirán en secretarías de otras Carteras. El sistema Federal de Medios perdería su rango ministerial.

Ciencia y Tecnología pasará a Educación. Lo mismo podría ocurrir con Cultura. Salud será absorbido por Desarrollo Social; Energía, por Transporte; Ambiente, al igual que Modernización, por Jefatura de Gabinete; Trabajo, por Producción. Agroindustria pasaría a Hacienda. Turismo podría quedar bajo el mando de Producción.

No todos aceptarán los cambios. El titular de Agroindustria, Luis Etchevehere, no resistiría la degradación de su cargo por el que renunció a la Rural y al bono de 500 mil pesos y mucho menos el restablecimiento de las retenciones.

Lo mismo ocurrirá con el único ministro que Macri y Cristina Kirchner compartieron: el de Ciencia, Lino Barañao. Otros, como Adolfo Rubinstein, quedarían golpeados.

Macri, que al asumir creó 5 nuevos ministerios, vuelve sobre sus pasos: necesita cambiar.