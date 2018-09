Por las subas de la nafta, automovilistas y motociclistas cambian sus hábitos de carga

Llenar el tanque de un auto cuesta actualmente, tras el último incremento de los combustibles, entre $2.000 y $2.500, según el tipo de nafta. El encarecimiento de los hidrocarburos que ya acumula casi un 40% en lo que va del año, obligó a algunos conductores a cambiar hábitos de carga, buscando alternativas para minimizar al menos en parte el creciente gasto en este rubro.

La nafta premium más cara en la ciudad cuesta casi $47 el litro, por lo que la demanda sufrió algunos cambios en el último tiempo. La modificación del precio llevó a muchos aumentar el presupuesto destinado para ello, realizando cargas semanales que implican una mayor inversión.

El Litoral consultó con varios conductores que se encontraban cargando nafta en algunas estaciones de servicio de la ciudad y la mayoría coincide en reconocer que tuvo que hacer algunos ajustes debido a las constantes subas de precios. Lucas, un motociclista comentó a este medio que “antes le cargaba $50 y ahora $70, sino no me alcanza para nada”, señaló.

En el mismo sentido, una mujer aseguró que “al auto antes le cargaba $350 pero desde hace varios meses que pago $500 para que me dure un poco más de tiempo y no tener que pasar por la estación de servicio tan seguido”.

Llamativamente, ninguno de los consultados indicó que llena el tanque, sino que realizan cargas semanales y, en el caso de las motos, algunos lo hacen cada dos o tres días. “Cada vez cuesta más, cargo lo mismo de siempre, $300, pero ahora eso me dura menos días; aunque igual uso lo menos posible el auto”, señaló Carlos.

En tanto, algunos conductores que tienen dos vehículos optan por trasladarse preferentemente con el de menor consumo. Al respecto, Mariano dijo que “tengo moto y auto, le cargo más a la moto para ir a trabajar y uso el auto sólo cuando llueve o salgo con mi familia”; y agregó: “Siempre me manejé así pero con lo alto que están los precios ahora se hace más necesario”.

De acuerdo a la realidad y a la situación económica, cada persona o grupo familiar trata de adaptarse lo mejor posible a los incrementos de los combustibles que se sucedieron en los últimos meses. “Los dos tenemos moto, pero tratamos de ir juntos al centro cuando nuestros horarios coinciden medianamente, aunque tenga que hacer tiempo media hora”, contó Sebastián a este matutino. Este tipo de iniciativa se explica, además de los elevados costos, por cuestiones de seguridad. “De paso volvemos juntos a la noche y es menos peligroso”, aseguró la pareja.

De esta manera, con la nafta camino a los $50 el litro, algunos deciden modificar sus hábitos, buscando la mejor variante para afrontar el gasto. Según señalaron varios playeros de estaciones de servicio, la cantidad de vehículos se mantiene aunque cada vez menos se llena el tanque, ganando terreno las cargas más medidas, de entre $70 y $100 para las motos y de $350 a $500 en el caso de los automovilistas.