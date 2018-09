Rebautizar el barrio CFK, raíz de una grieta entre vecinos y concejales

A pedido de un grupo de vecinos, el bloque de ECO+Cambiemos promueve cambiar el nombre del barrio “Presidenta Cristina Fernández de Kirchner” a “Papa San Juan Pablo II”. La caída de la última sesión impidió que el proyecto de ordenanza tome estado parlamentario, sin embargo, ya generó polémica.

Desde el bloque Podemos Más manifestaron que se trata de una iniciativa “inoportuna e innecesaria”. Y aseguraron que otro grupo de habitantes de esta misma barriada se acercó para expresar su disconformidad.

En definitiva, hay vecinos del barrio CFK que solicitaron el cambio de nombre y otros que se oponen. Diferencias que se replican entre los concejales, que empzarán a debatir el expediente recién a partir del próximo jueves.

“El proyecto surge a partir del pedido de vecinos en la última sesión itinerante realizada en el barrio Pirayuí”, precisó el concejal Fabián Nieves (CC-ARI), y ante la consulta de El Litoral señaló que se va a habilitar una “instancia de escucha y diálogo” con quienes no están a favor. Aclaró además que no hay grietas en el bloque oficialista alrededor de esta propuesta en particular, “todos firmaron el expediente”, aseguró.

Estaba también en el temario -que no llegó a tratarse- el proyecto del concejal Fabián que establece que “pasen 10 años de fallecido para poder bautizar un bien del Estado con el nombre de un funcionario público”.

“Debemos terminar con esa práctica política antirepublicana de bautizar calles, establecimientos y obras públicas con el nombre de los líderes políticos que gobiernan en ese momento”, aseguró.