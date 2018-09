Relacionan a Pampita Ardohain con Polito Pieres, el ex de Calu Rivero

Los rumores comenzaron a resonar fuerte en la tarde del viernes y para sorpresa de varios, el romance entre Pampita Ardohain y Polito Pieres sería un hecho. La primera noticia en torno al supuesto romance se difundió en Incorrectas, el ciclo conducido por Moria Casán, en la pantalla de América. En pleno vivo, recibieron vía redes sociales un sorpresivo mensaje que mandaba al frente a la ex jurado del Bailando y al ex de Calu Rivero.

“Nos está llegando un tuit de Flavia Martínez que dice: ‘adivina adivinador ¿quién estuvo a los besos con un polista muy conocido ex de Calu Rivero?’”, leyó Agustína Kämpfer al aire. Maxi Cardaci, mánager de Moria, dio más detalles sobre este rumor. “El tema es así. Este miércoles 29 de agosto, este polista llegaba de viaje del exterior y se encontró en un lugar puntual con Pampita y estuvieron andando a caballo y a los besos todo el día. Esto es de muy buena fuente. Polito y Pampita ya venían hablándose. Él llegó de viaje, la citó a ella en un lugar y estuvieron juntos”.

Ahora, en las última horas, es Ángel de Brito quien desde Twitter encendió a la modelo con una foto que la deja in fraganti. “Pampita pasando el sábado en la casa de Polito Pieres”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana junto a una imagen de la fachada de la vivienda del deportista.