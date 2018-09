Theresa May descarta que haya un nuevo referéndum sobre el Brexit

Theresa May comienza esta semana un curso político rodeada por varios frentes. Y para cada uno de ellos tiene un mensaje. Con las organizaciones como People´s Vote (El voto de la gente) que preparan una campaña para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit, la primera ministra británica ha sido rotunda: “Volver a hacer la misma pregunta sería una gruesa traición a nuestra democracia, y una traición a la confianza que los votantes depositaron en su voto”, escribió May en el diario conservador The Daily Telegraph este domingo.

La opción de que se celebre una nueva consulta, sin embargo, no es la mayor de las preocupaciones del Gobierno de Reino Unido. Muy pocos consideran sensato abrir de nuevo esa caja de los truenos, que con toda probabilidad exacerbaría la división política de un país que vive su cisma más profundo de las últimas décadas. Más intranquilidad provoca a May la rebelión que los euroescépticos le están organizando dentro del Partido Conservador. El ex ministro de Exteriores, Boris Johnson, y el exministro para el Brexit, David Davis, llevan semanas atacando sin piedad el documento que el Gobierno aprobó a principios de julio como base para arrancar las negociaciones con Bruselas, que acabó provocando la dimisión de ambos.

May eleva el tono contra Bruselas en la tribuna del Telegraph como un modo de tranquilizar a sus bases electorales, muy susceptibles a cualquier argumento en el que se exagere el “vasallaje” de Londres respecto a las instituciones comunitarias.

“Las propuestas de nuestro documento pondrán fin a todos esos enormes pagos que hemos aportado al presupuesto comunitario, y de ese modo podremos financiar a largo plazo nuestro Sistema Nacional de Salud”, promete May.