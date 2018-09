Todo listo para el regreso a la pantalla de “ShowMatch” y el “Bailando 2018”

Marcelo Tinelli retornará finalmente hoy a la televisión para dar comienzo a una nueva temporada, la más corta de su historia, de su tradicional ciclo Showmatch. El programa, que irá desde las 22:30 por Canal 13, se basará, como es habitual desde hace años, en el segmento “Bailando por un sueño”, y la realización estará a cargo de la nueva productora que formó Tinelli luego de su conflicto con el grupo Indalo, que demoró el inicio del ciclo. “Es raro. No es algo normal. Yo tengo el chip armado en mi cabeza para empezar en abril, mayo. Por momentos siento que se nos pasó el año en un montón de cosas, pero tengo la misma energía para comenzar”, declaró Tinelli.

En esta nueva variante de primavera, el programa posiblemente no tenga una pareja ganadora del “Bailando” este año y continúe el año próximo, tras un receso veraniego. “Haremos estos cuatro meses, pararemos en enero y febrero, y retomaremos en marzo. Y si quedan 15 ó 16 parejas continuarán en 2019. Es raro: el Bailando no tendría un ganador este año, pero puede ser una fórmula diferente”, dijo el animador.

Este año no estarán en el jurado Moria Casán ni Carolina “Pampita” Ardohain, pero continuarán los periodistas Ángel de Brito y Marcelo Polino, a quienes se sumarán la actriz Florencia Peña y la mediática bailarina Laurita Fernández.

En esta corta temporada competirán en el baile 21 parejas.