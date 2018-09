Vázquez planteó que el Concejo debe remover al auditor que está detenido hace ocho meses

A 10 días de la asunción de Lucrecia Vázquez como intendenta de Lavalle fue detenido quien hasta ese momento se desempeñaba como auditor externo de la Municipalidad. Si bien el motivo de su procesamiento no tiene vinculación con la administración de la citada localidad, la titular del Ejecutivo considera que el Concejo debe removerlo del cargo para poder designar a alguien que se ocupe de las cuentas comunales. Sin embargo, este planteo generó una controversia entre la mayoría del legislativo y la Jefatura comunal, que días atrás emitió un comunicado sobre el tema.

Consultada sobre esto, Vázquez expresó que hace aproximadamente un mes solicitó a los integrantes del legislativo municipal que le inicien un juicio político al auditor externo de la Comuna, Ernesto Moray Mussio. “Les solicité eso porque seguíamos pagando un sueldo a alguien que no está trabajando y de acuerdo a la Carta Orgánica sólo a través de un juicio se puede desplazar a quien ocupa ese rol de contralor”, argumentó la intendenta a El Litoral.

Unos días después de aquel requerimiento, “ellos (concejales) me solicitaron que enviara una terna de profesionales que podrían concursar por ese cargo”, indicó Vázquez.

Luego, continuó: “No volví a tener noticias del tema hasta hace dos semanas cuando me notificaron tanto de la aprobación de una resolución a través de la cual me habilitan a que le deje de pagar el sueldo al auditor como así también de una ordenanza, por la que habilitan a autoridades del Concejo a gestionar un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia para que auditen la administración municipal”.

Sobre esta última posibilidad, la Jefa comunal manifestó que no tiene inconvenientes en que se aplique. “Lo que me molestó es que algunos quisieron tergiversar el contenido de esa ordenanza para generar dudas sobre nuestra gestión que comenzó hace menos de un año”, alegó Vázquez. Por eso, afirmó, resolvió emitir un comunicado sobre el tema.

Pero más allá de la controversia que se generó sobre el tema, la intendenta ratificó que considera que el cuerpo deliberativo debería realizar el juicio político y luego avanzar con la designación de un nuevo auditor externo para la Municipalidad de Lavalle.