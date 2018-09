Vecinos del Cocomarola quedaron cercados por el operativo de seguridad de Don Osvaldo

El sábado 1° y domingo 2 la banda de rock Don Osvaldo realizó presentaciones en el Anfiteatro Cocomarola. Por los antecedentes del cantante Patricio Santos Fontanet, la seguridad en los eventos pasa a ser un tema fundamental.

Es por ello que desde el mediodía del sábado se comenzó a interrumpir el tránsito en la zona del Anfiteatro. Si bien lo que fue positivo para el evento y sus asistentes, indefiniciones en materia de tránsito y de seguridad generaron muchos inconvenientes para los vecinos.

Según dialogó ellitoral.com.ar con habitantes del barrio Las Tejas, el corte del tránsito en las calles internas generaron muchos contratiempos. Incluso con la tarde avanzada, había cuadras por la que no podían transitar ni a pie por disposición de la Policía.

Vecinos de las 300 viviendas comentaron que en las cuadras lindantes a la avenida Sarmiento el vallado de madera sobre calle Chubut los dejó cercados. "Acá nadie tiene nada en contra del evento, pero la Policía nos avisó nada, nos despertamos y ya estábamos encerrados", explicaron agregando que tuvieron problemas hasta para caminar por la zona.

Otro vecino agregó que mientras avanzaba la noche no tuvieron ningún tipo de asistencia policial pese a que insistentemente los llamaron. Hubo muchas quejas sobre el comportamiento de algunos fanáticos de la banda que desde temprano andaban por la zona. "Es preocupante que se algunas personas hayan podido meterse en las casas", aseguraron.

El tránsito interrumpido desde la mañana fue un problema también para habitantes del Ex Aero Club y las Mil Viviendas. No sólo por el hecho de tener inconvenientes por el desplazamiento de vehículos particulares sino porque no se informaba correctamente de los cambios en la frecuencia y paradas de los colectivos que tuvieron que cambiar su recorrido.