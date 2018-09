“Cubero recibe mensajes de Nicole”

La modelo Micaela Viciconte habló de sus diferencias con Nicole Neumann, la ex de su actual pareja, el futbolista Fabián “Poroto” Cubero. Fue en el ciclo “#ModoSábado” de Radio Nacional donde la ex “Combate” contó que Nicole le envía mensajes a Cubero a la madrugada.

“Fabián recibe mensajes de su ex a las tres de la mañana. No lo puede soltar. Como mujer (Nicole) quiere que el otro esté llorando por ella, arrastrado pidiéndole: 'volvamos', esa es mi sensación”, comentó Mica.

“Con Fabián no estamos pensando en casamiento. Todavía no le dije te amo”, aclaró sobre si tenían planes de boda con el futbolista.

Y sobre el “Bailando”, certamen donde participa, planteó: “Lo que siento este año en Bailando es que todos los participantes están en contra del jurado”.