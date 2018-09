“Pampita me ofendió, fue desagradable escucharlo de una mujer”

Lourdes Sánchez se mostró molesta por los términos que utilizó “Pampita” Ardohain para calificar su coreografía de aquadance en el “Bailando” al hablar de “una bolsa de papas”.

Lourdes comentó que se sintió dolida por esas palabras de la modelo: “Claro que me ofendió. Creo que fue desagradable su devolución, no acorde a una jurado. Ella se supone que me tiene que aconsejar o de última decirme cómo se cae de una altura al agua.

Necesitaba decirme algo a mí porque el año pasado cuando yo la corregí después de un mal paso en el clásico ella quedó mal porque no le gusta que la corrijan porque se cree que lo sabe todo. Quedó mal de eso, necesitaba decirme algo y fue por ese lado”.

“Nos bajó 4 puntos por eso, no es justo, nosotros nos esforzamos mucho, es mucho el sacrificio que hacemos. Ensayé 5 días el aquadance, mucho esfuerzo después de una operación de columna. El truco es así, ni Esmeralda Mitre ni yo lo hicimos mal, es así. A ella no le dijo nada y a mí sí, entonces indudablemente tiene algo personal”, fundamentó la animadora infantil.