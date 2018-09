Actividad por el torneo Intermedio

En dos escenarios concluirá hoy la quinta fecha del torneo Intermedio de fútbol de salón, en la capital correntina en las categorías caballeros; en tanto que las chicas disputarán la tercera fecha del mismo certamen.

El detalle de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 Centauro vs. Deportivo Sur (1º C), 10.00 Juan de Vera vs. Submarino (1º C), 11.00 Lunes Culturales vs. Libertad (1º C), 12.00 Imperio vs. Acero Puro (1º C), 13.00 Jaguares vs. Don Ocho (1º B), 14.00 Porto vs. San Benito (1º B), 15.00 Internacional vs. Nordeste (1º B), 16.00 Pingüinos vs. Todo o Nada (Femenino), 17.00 Boca Unidos vs. Deportivo Cichero (1º B), 18.00 17 de Agosto vs. El Cosmos (1º A), 19.30 Cruz Diablo vs. Complejo Oriana (1º A), 21.00 Nacional vs. Olimpia (1º A) y 22.30 Real Unión vs. Victoria (1º A).

Cancha CEF Nº 1: 8.45 Cofradía vs. Juniors (1º C), 10.00 Aplanadora vs. Olimpo (1º C), 11.00 Los Troncos vs. El Santo (1º C), 12.00 Deportivo Perú vs. Hebraica (1º C), 13.00 Barrio San Martín vs. El Decano (1º B), 14.00 Milenium vs. Islas Malvinas (1º B), 15.00 Barrio San Martín vs. Jaguareté A (Femenino), 16.00 Jaguareté B vs. Huracán (Femenino), 17.00 Anahí vs. Amateurs (Femenino), 18.00 Panadería Romero vs. Deportivo Dengue (1º A), 19.30 San Jorge vs. Pinta Futsal (1º A), 21.00 Primos vs. Deportivo Fénix (1º A) y 22.30 Santa Teresita vs. Talleres (1º B).