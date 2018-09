Aranduroga consiguió el triunfo en la última jugada del clásico

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El clásico del rugby correntino tuvo un final a pura adrenalina. En la última jugada del encuentro, Aranduroga llegó al try y superó a Taragüy por 22 a 21, cortando una racha de 7 cotejos sin victorias, desde el 2015, en el tradicional choque. El partido que se jugó ayer en cancha Cebra correspondió a la decimoquinta fecha del torneo Regional NEA 2018.

Luego de ser superado durante el primer tiempo por 14 a 0, el equipo local mejoró en el complemento para equilibrar las acciones hasta pasar al frente del marcador en el minuto 40 del período con un try de Sebastián Borda.

La victoria fue un premio para Aranduroga que nunca se entregó, pese a ser claramente inferior al rival en la primera etapa. En tanto, resultó un castigo para Taragüy que no aprovechó su momento (los 40 minutos iniciales) para sacar una mayor diferencia.

Durante el primer tiempo, el Cuervo se instaló en campo rival, tuvo el control de la pelota, aunque no generó muchas situación para anotar, incluso los dos tries llegaron a partir de pelotas recuperadas. La primera conquista (Matías Chiama) fue a los 8 minutos, en tanto que la segunda (Juan Tanara Pruyas) recién llegó a los 31. En los dos casos convertidos por Tomás Benítez Hardoy.

En el complemento, el partido levantó su nivel dado que Aranduroga tuvo otra predisposición para atacar y cortó el monólogo Cuervo.

Los delanteros locales dividieron la posesión de la pelota y en varios pasajes llevaron el juego al campo contrario. Después de insistir varias veces con el pack, Ezequiel Marchissio decidió asegurar 3 puntos con un penal frente a la H.

Luego, Aranduroga utilizó el line como plataforma para formar el maul y llegar al ingoal de Taragüy por intermedio del recién ingresado Matías Neironi. En tanto que Marchissio sumó la conversión para dejar abajo a su equipo por 4 puntos (10-14).

Cuando parecía que Aranduroga podría dar vuelta la historia, un line mal lanzado le permitió a Alfredo Sanabria quedarse con la pelota en la cola de la formación, avanzar varios metros y cederle la definición a Matías Chiama. Taragüy sumó 7 puntos y todo hacía indicar que daba el golpe anímico definitivo al partido cuando quedaban 13 minutos y la ventaja a su favor se clavó en 11.

Lejos de resignarse, Aranduroga nuevamente se adelantó. Los delanteros fueron generando espacios y cuando logró utilizar el desplegado, apareció Marchissiio para anotar un try y sumar una conversión que dejó el tanteador 17 a 21.

En la misma jugada, el árbitro Mauricio Escalante amonestó a Martín Moncada por agarrar a un rival que no tenía la pelota en plena carrera.

El local se lanzó con todo a la ofensiva. Taragüy resistía bien en defensa hasta la última jugada del cotejo.

Aranduroga apostó todas las fichas al scrum. Con esa formación avanzó varios metros y cuando decidió jugar la pelota, los delanteros se reagruparon y fueron al frente hasta que Borda apoyó el try que desató la locura del público local que pudo festejar en un clásico luego de tres años.