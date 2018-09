Buscan a sujeto acusado de dar feroz golpiza a su mujer

Una mujer fue brutalmente golpeada en la localidad de Santo Tomé por su pareja, que le causó graves lesiones y luego se dio a la fuga. La víctima sufrió fractura en la nariz y hematomas. El agresor es intensamente buscado.

Según se pudo saber, este nuevo hecho de violencia de género ocurrió el miércoles, en horas de la tarde, en un domicilio ubicado en el barrio Güemes de esa localidad. La investigación se inició luego de que la Policía recibiera el llamado de una mujer identificada como Claudia Formanowicz, quien narró que su pareja acababa de agredirla físicamente y que su estado de salud no era bueno.

Rápidamente, personal policial se presentó en la vivienda y tras constatar la agresión, trasladó a la mujer al hospital local donde, luego de la atención, se le diagnosticó que tenía rotura de tabique nasal y varios hematomas en el rostro así como en otras partes del cuerpo, y luego fue llevada a la Comisaría de la Mujer.

Cabe acotar que el autor de la feroz golpiza fue identificado como Carlos Arce, concubino de la mujer.

En declaraciones ante Urgente Santo Tomé, la víctima comentó: “Yo estaba juntada con este muchacho llamado Carlos Arce hacía tres meses, iba todo normal hasta anteayer (por el miércoles), cuando a eso de las 19 horas por ahí, él estaba tomado, me encerró en la pieza, me pegó, me amenazaba con un cuchillo a mí y a mi hija”. A la vez, destacó que “él era un tipo tranquilo, nunca me agredió, pero cuando tomaba era otra persona se transformaba”. También, comentó que “cuando él se cansó de pegarme se fue y yo llamé a la Policía”.

La Policía inició las averiguaciones para localizar a Arce, pero no pudo dar con su paradero y es intensamente buscado para ser aprehendido y luego ponerlo a disposición de la Justicia.