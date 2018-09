Catarata de críticas a la mesa del peronismo antikirchnerista

La foto y video del encuentro con el que Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto lanzaron “Alternativa Nacional” como un frente opositor peronista no kirchnerista cumplió con el objetivo de sacudir al peronismo. Ya como disparador de las elecciones presidenciales del año próximo, varios dirigentes peronistas mostraron distancia, críticas y reparos a las “condiciones” del acuerdo. A la respuesta de Felipe Solá, se sumaron José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista; Héctor Daer, uno de los tres líderes de la CGT; el ex compañero de Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula electoral del año pasado para el Senado, Jorge Taiana; y el diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano.

El diputado Felipe Solá, lanzado con su candidatura presidencial, desde Chaco donde se encontró con el gobernador Domingo Peppo señaló: “Tengo la impresión de que quieren hacer un partido o algo. Pero ojalá me equivoque y nos encontremos todos. No pueden faltar la ex presidenta y los kirchneristas”.

Enseguida se sumó el diputado José Luis Gioja, que recuperó la presidencia del Partido Justicialista. “Nadie tiene la autoridad, ni la posibilidad de tener el dedo más largo, ni de tener el peronómetro para poder decir quién sí y quién no -remarcó Gioja a AM 530-. Deberíamos ser capaces de crear un instrumento electoral donde esté el peronismo presente, poder juntar todas las voluntades que se oponen a este gobierno liberal y democráticamente terminar con esto a partir del 10 de diciembre del año que viene”.

Y agregó: “Me parece que no hay dos sectores, hay un montón de sectores que tenemos que tener la paciencia. El sindicalismo juega una parte más que importante, el tema es tener mucha paciencia, convicción, acordar en esos 20 puntos y no hacerle el juego al oficialismo, a Durán Barba que es un especialista en el ‘divide y reinarás’. Tenemos que ser muy inteligentes porque por ahí las divisiones nuestras terminan favoreciendo a quienes no queremos que sigan gobernando”, señaló Gioja en un tono conciliador.

Desde el sindicalismo, el que aportó un reparo a la foto de Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti fue el líder de los trabajadores del gremio de la Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer. “A mí, las unidades que dividen no me entusiasman para nada y se lo hice saber a los protagonistas de esa foto, con otros no tengo ninguna relación”, manifestó Daer a FM La Patriada.

“La demostración de que el peronismo puede generar una alternativa tiene que pasar, no por dos gobernadores y un legislador, sino por todos los gobernadores, por la representación de los bloques del peronismo que hoy están diseminados en ambas cámaras, por los intendentes, por el movimiento obrero y por las organizaciones sociales”, criticó Daer. Y concluyó: “Hay dos puntas en el PJ: una, la podemos simbolizar en Cristina (Kirchner); otra, en Urtubey”.