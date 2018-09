Con anuncio de nuevas obras, habilitaron la restauración de la sede del Jockey Club

El jueves por la noche, autoridades del Jockey Club de Corrientes concretaron el acto oficial de habilitación de las obras de restauración y puesta en valor, que se llevaron a cabo durante el último año en la histórica sede social de la esquina de las calles Mendoza e Yrigoyen, tarea que significó, ni más ni menos que la recuperación de parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la Capital. El encuentro contó con la participación del gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, quien postergó su partida a Buenos Aires para acompañar este acontecimiento que sirvió también para anunciar nuevas obras para la recuperación integral del espacio, y la construcción de una nueva sede social, salón de fiestas y convenciones.

Del acto participaron también funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, autoridades del gabinete provincial, concejales capitalinos, personalidades destacadas de Corrientes e invitados especiales.

La velada fue conducida por el presidente del Jockey Club de Corrientes, Juan Romero Pucciariello, quien agradeció la presencia de todos y puso de relieve el esfuerzo realizado para concretar las obras de recuperación del histórico inmueble, tarea que estuvo en manos de profesionales especializados en la restauración de locaciones con carácter patrimonial e histórico.

En el mismo acto, Juan Romero hizo entrega del carnet de socio honorario al gobernador Gustavo Valdés, tal como permite el protocolo orgánico de la entidad.

Fue entonces cuando el primer mandatario provincial destacó la importancia de la recuperación de un edificio emblemático de la historia social y política de Corrientes, y aspiró a que una institución como el Jockey Club recupere su preponderancia en la vida de la sociedad local.

Destacó que la puesta en valor del edificio se llevó a cabo con recursos propios del club, pero no obstante se puso a disposición para ayudar en lo que haga falta para que los proyectos de la institución, que son variados, puedan materializarse.

Concluidas las palabras, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa y luego las arquitectas a cargo de las obras ilustraron a los presentes en qué consistió su intervención.

El presidente del Instituto de Cultura de la Provincia y miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, Gabriel Romero, felicitó a los encargados de las obras y al Jockey Club por el trabajo hecho en pos de recuperar, proteger y mantener el patrimonio arquitectónico del edificio céntrico.

En el marco de su discurso, el presidente del Jockey, Juan Romero, primero agradeció la presencia de todos y destacó la del gobernador Valdés, haciendo notar, aún sin información precisa al respecto, la cantidad de tiempo pasado “para que nuestros representantes vuelvan con su alta investidura a visitar esta casa emblemática de nuestra querida San Juan de Vera”.

“Antes se los convocaba al menos una vez al año”, recordó.

Por lo demás remarcó la singularidad del encuentro. “Estamos aquí reunidos en una noche especial para todos los que conformamos la familia del Jockey Club de Corrientes, pero también, creo, para la comunidad toda. Porque esta noche la ciudad recupera para sí un edificio importante, mítico, caro a su vida arquitectónica, patrimonial y social”.

“Estamos aquí para presenciar, en una fecha importante para la institución, la recuperación y puesta en valor de esta sede social. Pero ¿por qué es importante esta fecha? Porque la sede del Jockey Club de Corrientes es un edificio que fue proyectado en 1907, construido entre 1910 y 1912 como una residencia familiar y adquirido por el club en 1929, como sede administrativa y social. Y un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1931, hace 87 años, se firmó la escritura que acredita esa propiedad”, recordó.

“Pero además, es importante esta noche porque cuando iniciamos este camino, esta no era ni siquiera una posibilidad. Cuando iniciamos este camino, tras el pedido y el apoyo de muchos amigos y socios acá presentes hoy, transcurrían momentos difíciles. Había que meterse en una institución que necesitaba mucho trabajo. Y gestión”.

“Pues bien: asumí el compromiso porque sentía, como siento ahora, que esta casa es parte de la historia de Corrientes. Asumí el compromiso porque quiero contribuir, con acciones como estas, a que Corrientes recupere su esplendor”, remarcó.

En otro tramo de su alocución mencionó que entre otros tantos trabajos realizados “regularizamos toda la situación del club. Sanearlo implicaba un orden administrativo y patrimonial que concretamos, con el esfuerzo de todos”.

Párrafo importante le dedicó a los artífices de la recuperación de la sede: “Quiero destacar aquí el trabajo de la arquitecta Angela Sanchez Negrete como especialista en patrimonio. Y de la arquitecta Susana Rosa, también especialista. Y de los arquitectos directores de obra: Federico Colombo y Fernando Salina, que supieron interpretar lo que la sede social del club representa para los correntinos como obra arquitectónica y ejecutaron un excelente trabajo. A ellos nuestro reconocimiento”.

“Quiero además aprovechar la oportunidad para decirles, que por encima de estas obras de recuperación de la fachada y puesta en valor del Edificio Histórico, se iniciaron las obras para la recuperación interna de la casa. Pronto hablaremos, con la ayuda de todos, de la recuperación integral del espacio, que fue uno de nuestros compromisos iniciales”.

Hipódromo y salón

“Pensando en el futuro, dijo Romero Pucciariello en el apartado central de su discurso, ratifico la decisión que tenemos con la comisión para la concreción del Hipódromo de la Ciudad de Corrientes. Esa obra continúa firme en su propósito como objetivo de esta comisión, para lo cual seguiremos con las gestiones ante las autoridades municipales y provinciales. Ya hemos hablado con ellas y nos han manifestado su apoyo y, más valioso aún, su voluntad de apoyarnos”.

Después anticipó que “avanzaremos en la construcción de un salón de fiestas y centro de convenciones en terrenos del club ubicados por avenida Centenario”.

“Será un nuevo espacio que se sumará a esta sede social y que se pondrá a disposición del socio y los suyos. De esta manera vamos a poder cumplir con aquel viejo sueño de contar con otro lugar, de vanguardia tecnológica y funcional, para que la familia del Jockey Club de Corrientes pueda integrarse y expandirse”.

Política inclusiva

Fuera del protocolo inicial, además, el presidente del Jockey Club anunció que trabajarán en las modificaciones estatutarias que sean necesarias para destrabar los impedimentos que tienen las mujeres para asociarse a la institución.

El Jockey fue históricamente un club de hombres y para hombres, pero a la luz de los tiempos actuales es necesario revisar esta normativa. Y en ese sentido Juan Romero prometió hacerlo, lo cual le valió el reconocimiento, con un cerrado aplauso, de todas las damas presentes en la velada.

Finalmente dijo: “Alguien mencionó por allí que tal vez sea el presidente más joven en la historia de esta institución. Si eso es así, me halaga mucho. Aunque hay que decir también que hay muchos jóvenes que cumplen tareas en este club”.

“Igualmente veo a los mayores. Veo a mis mayores. Y en ellos veo la experiencia, la prudencia y el temple que se necesita para equilibrar la fuerza. Sin la dirección que dan la experiencia, la prudencia y el temple, la fuerza no es más que prepotencia. Y nosotros no queremos avanzar a los golpes. Y por eso, a nuestros bríos, le sumamos la sabiduría de los otros, porque en eso creemos”, dijo para cerrar.

La noche siguió luego con unas horas largas de socialización en el patio de la sede, con chamamé de fondo, comida y bebida para los socios e invitados especiales.

El gobernador Valdés, su esposa y su comitiva permanecieron en el lugar y participaron animadamente de la tertulia que revivió viejas épocas gloriosas de la centenaria sede social del Jockey Club.