Desazón por extraño requisito que limita el mercado laboral de embarcadizos correntinos

Desde suelo correntino son muchos los que trabajan como embarcadizos en buques pesqueros, areneros o remolcadores. Pero si quieren desempeñarse en otro tipo de embarcaciones -petroleros o de pasajeros- deben hacer cursos específicos que se dictan en la sede central del Somu. Una posibilidad que ahora estaría limitada para quienes viven en esta zona del país y que realizaron el curso básico obligatorio en la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (Efocapemm) que posee la Prefectura Naval en su sede de Corrientes, Capital.

Según manifestaron a este diario, para poder trabajar se necesita -entre otros requisitos- contar con una libreta de embarco que se renueva cada cinco años. Documento que se adquiere realizando y aprobando cinco cursos que forman parte del plan básico obligatorio.

Esta capacitación la pueden cumplimentar en la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (Efocapemm) que posee la Prefectura Naval Argentina o bien en la Armada.

“Por una cuestión de distancia, que repercute en los costos, quienes vivimos en esta provincia hacemos esos cursos en la sede de la Efocapemm que funciona en la delegación local de la Prefectura”, indicaron a El Litoral. Al mismo tiempo, agregaron que “caso contrario, tendríamos que ir a Buenos Aires y eso implica más dinero porque además de abonar el costo del curso, hay que pagar pasajes y estadía durante los 12 días de la capacitación”.

La opción elegida por los comprovincianos no les genera ningún inconveniente, siempre que decidan embarcarse en buques comerciales como pesqueros, areneros o remolcadores.

Ahora bien, los obstáculos aparecerían cuando quieren hacer otros cursos específicos que los habilitan a trabajar en buques petroleros o embarcaciones de pasajeros.

Esas capacitaciones las brindan en la sede central del Somu emplazada en Buenos Aires. “Pero cuando vamos a querer inscribirnos no aceptan como válido el título que obtuvimos de la Efocapemm. Nos piden que hagamos el curso básico obligatorio en la Armada”, contaron a El Litoral. Tras lo cual continuaron que eso implica que “tenemos que hacer de nuevo algo que ya aprobamos y lo que es peor, tenemos que gastar más dinero. En pasaje nomás tenemos al menos $3 mil (ida y vuelta), más el costo de la estadía allá”.

Limitación

En este contexto, plantearon: “No entendemos porqué no aceptan el título que nos da la escuela de Prefectura, si es ese organismo el que da las distintas habilitaciones para que tanto nosotros como los propietarios de las embarcaciones podamos trabajar”.

“Es bastante extraño ese requisito. Y concretamente nos termina limitando el mercado laboral porque significa que si no vamos primero a Buenos Aires a la Armada a realizar los cursos básicos, no tendremos la posibilidad de hacer los otros para embarcarnos en un buque petrolero o en uno de pasajeros”, acentuaron. En tanto, acotaron que “lamentablemente eso no lo ponen por escrito, te lo dicen verbalmente cuando te vas a inscribir, lo que también es todo un tema porque el cupo para los cursos es de 35, de los cuales sólo cinco están reservados para quienes son del interior”.

Por último, trabajadores del sector aseveraron a este diario que “no queremos generar conflictos, sino tan sólo que acepten como válidos los títulos que nos otorga Efocapemm, para así realizar los otros cursos específicos que nos permiten trabajar en distintos tipos de embarcaciones y, por supuesto, que se amplíe el cupo para quienes no vivimos en Buenos Aires. Sólo queremos igualdad de oportunidades para trabajar”.