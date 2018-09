El Pami y las farmacias aún no acuerdan, pero aseguran continuidad de la prestación

Por la devaluación del peso, las farmacias decidieron a principios de septiembre rescindir el acuerdo con el Pami y a la vez aseguraron la entrega de medicamentos hasta el 31 de ocubre. Al momento de firmarse el acuerdo con la obra social, la inflación oficial estimada era del 15%, a la par de que el dólar cotizaba a $18. Hasta ayer, según sostuvieron a El Litoral las partes involucradas, no hay novedades y tampoco se conoce la fecha de una próxima reunión.

“No tenemos ningún anuncio de parte del Pami a nivel nacional y tampoco de parte de las farmacias. Hasta el momento la atención sigue normal”, dijo a El Litoral la titular de Pami Corrientes, Norma Pérez.

Respecto a las próximas reuniones, a un mes de cumplir la fecha límite establecida, dijo: “Se debería resolver el conflicto y firmar un acuerdo entre esta semana y la próxima. Hasta el viernes a la tarde no había novedades respecto a próximos encuentros”.

A la vez, aseguró que “estamos monitoreando la atención en todas las farmacias y estamos atentos a que se cumplan las prestaciones a nuestros afiliados”. “Hasta el momento no hay quejas respecto a la suspención de servicios”, agregó.

“La última semana no hemos recibido información sobre cómo siguen las negociaciones, la última comunicación fue sobre un acuerdo para que no se suspendan las atenciones en el mes de septiembre. Ni el Pami central ni el sector farmacéutico ha informado como seguirá este mes la prestación, pero hasta el momento debería ser normal”, aseguró la doctora. En relación a las prestaciones en general dijo que “todo sigue igual” y que “solo hubo un inconveniente en la entrega de pañales que se resolvió de manera rápida”.

Cabe recordar que se estaba renogociando plazos de pagos y deudas que ascendía a $1.100 millones. Se busca un nuevo acuerdo, acorde a la situación económica que impera ya que sostienen que “las farmacias financieramente están ahogadas por el alza de los precios”.

El convenio lo define la Industria y el Pami, y está vigente hasta el 31 de octubre.

“No hay ninguna novedad y por lo tanto tampoco tenemos información de alguna próxima reunión”, comentó ayer a El Litoral la presidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Desireé Lancelle.

En marzo pasado, el Pami y los laboratorios suscribieron un acuerdo para regularizar el pago de medicamentos. La obra social abona a los fabricantes y ellos “subcontratan” a las farmacias. Fuentes del sector admiten que los términos de ese convenio fueron superados por los bruscos movimientos del tipo de cambio y la suba de precios y pusieron en marcha un mecanismo de renegociación.