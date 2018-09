El STJ fijó una audiencia de conciliación por un reclamo salarial que data del 2001

En diciembre de 1997, como parte de una supuesta medida provisoria hasta que el Municipio lograra superar las dificultades económicas, se suprimió el ítems 05 -jerarquización. Ese fue el último mes que se abonó y a partir de enero del año siguiente, un número considerable de empleados perdió aproximadamente un 30% de su sueldo. Un grupo objetó la medida en la Justicia pero ésta presentación no prosperó hasta el 2001 cuando una veintena de empleados realizó un nuevo planteo. El año pasado obtuvieron un fallo favorable del STJ pero aún no logran cobrar porque la Municipalidad pretende pagarle lo adeudado en base al monto que regía décadas atrás: $163,27. Ahora, los ministros convocaron a una audiencia de conciliación para el lunes 22 de octubre.

“Esperamos que finalmente se pueda resolver esta situación. Es un reclamo de muchos años, ya son siete compañeros los que fallecieron en todo este proceso”, manifestó a El Litoral uno de los trabajadores que es querellante en el litigio laboral. Su expresión responde a que también en el 2017, cuando recibieron un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia, pensaron que el conflicto acabaría.

Sin embargo, tuvieron que afrontar otro inconveniente: el Municipio presentó una planilla en la cual consignaba que les abonaría $163,27 por cada mes adeudado, desde septiembre del 2001 hasta la actualidad.

“Es inconcebible que se admita una deuda sin la posibilidad de reajuste y actualización”, indicaron meses atrás varios de los trabajadores comunales. Por eso, realizaron una nueva presentación, esta vez un recurso de revocatoria in extremis, solicitando que el STJ ordenara al Municipio que realizara una “nueva planilla en la cual se tenga en cuenta los incrementos que se fueron aplicando en los salarios desde el 2001 y en consecuencia, en el ítems suprimido en diciembre de 1997”.

Si bien este último planteo aún no fue resuelto, los trabajadores habían solicitado una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan a fin de manifestarle la necesidad de poder arribar a una resolución definitiva.

En respuesta a este requerimiento, el último viernes, el citado ministro recibió a varios de ellos. Tras lo cual, el organismo judicial convocó a una audiencia conciliatoria para el lunes 22 de octubre a las 10.

En la jornada, están citados tanto los representantes de la Municipalidad como así también de quienes hace 17 años esperan poder recuperar parte del sueldo que les fue suprimido.