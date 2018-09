Emprender, aun con el viento en contra

“Tinta al Tiempo” es un emprendimiento de encuadernaciones artesanales. Manos correntinas “exiliadas” por la falta de oportunidades locales que, instaladas en Buenos Aires, buscan ahora potenciarse en el Taragüí. Emprender, valga el término, una especie de regreso simbólico con diferentes productos que se caracterizan por su fabricación casera, diversa y personalizada.

¿Se puede en medio de la crisis económica que atraviesa el país? ¿Cómo hacer para seguir intentando pese a la apertura de los mercados a productos seriados y la dolarización de los insumos? Aquí una experiencia:

La intención fue siempre “no abandonar la importancia de la tinta en todas sus formas”. Así nació este emprendimiento de dos hermanas correntinas que, por falta condiciones locales, dieron a luz su proyecto en Buenos Aires. Ahora buscan abrir sus horizontes y potenciar su marca en la tierra donde nacieron.

Belén Rodríguez es una de las fundadoras y en diálogo con ellitoral.com.ar comentó cómo fueron los inicios en el rubro que ya cuenta con 5 años de existencia y busca plasmar momentos emotivos a través de la tinta y el papel.

“Mi interés por esto empezó cuando trabajaba en una editorial. Miré tutoriales y empecé a hacer mis primeros cuadernos para mis amigos. Luego, alguien me recomendó que lo empiece a vender, y así empecé haciéndolo por Mercado Libre o a conocidos míos”, contó.

El equipo está compuesto por ella, su socia y hermana, María José que, además, es diseñadora y community manager, Juan (compañero, financista y asesor), y por Marina y Sofía, que colaboran en el taller. Sus inicios fueron “a pulmón” y aún hoy lo sigue siendo, pero en el camino lograron pulir ciertas cuestiones administrativas que ayudaron a organizarse, aumentar sus ventas y superar etapas difíciles.

“Tinta al Tiempo” cuenta con una producción especial de cuadernos artesanales, agendas personalizadas, libros de firma, fotolibros, bitácoras de viajes, restauraciones, encuadernación de tesis y libros del bebé.

“Hacemos productos a demanda y a medida. No generamos cosas en masa y eso es algo que en algún sentido nos regocija porque las personas nos piden productos que tienen una carga emotiva para ellos y nos hacen partícipes de eso”, afirmó Belén.

La emprendedora explicó que el trabajo artesanal permite “jugar con la diversidad”, poder hacer terminaciones con diferentes materiales como cuero, estampas, cartones o tela de arpillera. Si bien afirmó que este proceso lleva más tiempo y la competencia es amplia, permite ofrecer una propuesta más personalizada y tener otra relación con el cliente.

A los pocos años de empezar, gran parte de sus productos estaban destinados a clientes locales. “Corrientes nos da oportunidades especiales; nos ayudó a crecer mucho como empresa. No sólo porque hay muy buena de recepción de nuestros productos a nivel particular, sino también, porque nos permitieron armar hermosos proyectos como el MIC y Asaje (libro bilingüe de enseñanza del guaraní) desde el Ministerio de Educación y nos dieron un espacio en el stand de la provincia en la Feria del Libro, lo cual nos motivó para armar una colección de agendas y anotadores reflejando en su interior la cultura correntina”.

“Hace un tiempo incluso hicimos un trabajo con Educación y tenía que ver con los libros de enseñanza en inglés que se llaman “Made in Corrientes”. Fue muy importante para todo el equipo”, explicó.

En referencia a la crisis económica que vive el país y la situación de los pequeños emprendimientos, Belén afirmó que son tiempos difíciles porque muchos de los materiales que utilizan están cotizados en dólares. “Si hay empresas grandes de muchos años que cierran o están en situaciones complicadas, es peor para los emprendimientos más chicos. El impacto en estos últimos meses fue negativo porque tenemos los costos gráficos, pero también los sueldos, y esto es algo que lleva tiempo y merece ser bien redituado”, expresó.

Ahora buscan redoblar su presencia en Corrientes a través de una tienda local. Los detalles se pueden conocer online a través de la página de Facebook “Tinta al Tiempo - Diseño, Edición y Encuadernación” y la web www.tintaltiempo.com.ar