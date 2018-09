Fito Páez: “Nunca pertenecí al kirchnerismo”

Por primera vez en su carrera, Fito Páez viajó a Nueva York para presentarse en el Carnegie Hall, uno de los teatros de mayor prestigio en EE. UU.

En ese marco brindó una entrevista al New York Times en la que analizó su pasado político, el presente de la Argentina y el de Estados Unidos.

Al ser consultado por su apoyo por el kirchnerismo aseguró: “Yo solo apoyé ciertas políticas de los gobiernos kirchneristas, pero nunca pertenecí a ese movimiento político”. “Comparto un montón de decisiones que ellos impulsaron como el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijos y la creación de universidades públicas, porque todas esas cosas no existían en el país” detalló.

El músico analizó: “El kirchnerismo se inicia en el 2000, y en ese entonces yo ya había grabado quince discos y tenía una carrera muy sólida. Soy un hombre de las artes, de las humanidades, pero me gusta reflexionar y activarme por las causas sociales. Es bueno recordar que escribí “Al lado del camino” en 1999 y ahí digo que “yo ya no pertenezco a ningún -ismo”.