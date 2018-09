Juventus más líder que nunca del Provincial de Clubes

En choque interzonal de líderes, Juventus venció a domicilio a Colón por 75 a 71, en la continuidad de la cuarta fecha de la Liga Provincial de Clubes de primera división, donde se encuentra en juego la Copa Challenger “Gobierno de la Provincia de Corrientes”.

El Granate y Colón brindaron el pasado viernes un entretenido espectáculo que se definió en los segundos finales a favor del club de la calle Ayacucho. El encuentro que se disputó en cancha de Colón tuvo todos los condimentos, como la presencia en cancha de los hermanos Pablo y Edgardo Quagliozzi, defendiendo colores de camisetas distintas, habiendo surgido ambos en Hércules.

El partido, que fue por momentos friccionado (se cobraron 7 faltas técnicas), tuvo a los equipos turnándose al frente del marcador, pero fue la visita que aprovechó mejor los segundos finales para abrochar una importante victoria.

Sergio Zacarías, viniendo desde la banca, el máximo artillero de Juventus con 20 puntos, misma cifra que Emilio Vallejos de Colón.

En el otro partido interzonal disputado el jueves, Antorcha goleó a Yacyretá por 89 a 38. En tanto fueron reprogramados los juegos de la fecha entre Atlético Mercedes - San Lorenzo, para el 5 de octubre, y de Barraca vs. Football, que se jugará el 12 del mes próximo.

Se juega la quinta fecha

Se disputará hoy la quinta fecha del certamen, que tendrá nuevamente cruces interzonales. El programa contempla los siguientes juegos:

Gimnasio Deportivo (Ituzaingó)

19:30 Yacyretá vs. Atlético Mercedes

Estadio Jorge Desagastizabal (Capital)

20:00 Juventus vs. Barraca (Libres)

Estadio El Gigante del Sur (C. Cuatiá)

20:00 San Lorenzo vs. Colón (Capital)

Estadio Pebete Benítez (Esquina)

20:30 Football vs. Antorcha (Saladas)