Los Maidana le brindaron el triunfo y la clasificación al Cuadrangular a San Jorge

Por la última fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, ayer San Jorge le ganó a Deportivo Popular por 2 a 1, con goles de Hugo y Darío Maidana, mientras que el tanto del honor lo anotó Darío Palomo. Este triunfo, en un juego disputado en cancha de Libertad, le permitió al elenco del barrio 17 de Agosto meterse en el Cuadrangular Final.

En el Santo tuvieron activa participación el defensor Jorge Solís, encargado de los los tiros libres (cada vez que se producía una infracción cercana al área de Popular, su gente se tomaba de la cabeza); el volante Gustavo Crisosto, poniendo la cuota de sacrificio y la segura entrega del balón; y los delanteros Darío Maidana, gracias a su rotación constante que complicó en demasía a los defensores rivales, y Hugo Maidana, quien siempre espera por una oportunidad de ratificar su condición de goleador y nuevamente ayer sacó a relucir su chapa anotadora.

Es que a Lamo, la primera chance que se le presentó terminó adentro. Con toda la defensa encima suyo, llegó un centro alto que cayó llovido sobre al área de Popular, y allí Hugo Maidana aguantó a sus marcadores, se abrió un poco hacia su derecha y sacó -como pudo- un ajustado remate que el arquero Facundo Orzusa no logró a distinguir ya que al hallarse tapado por sus compañeros no pudo reaccionar a tiempo a los 7 minutos del primer tiempo.

San Jorge ganaba con justicia y a los 31 minutos amplió la brecha con gol del otro Maidana, de Darío. Un yerro defensivo le permitió al atacante recoger un balón en posición de definición, y con media defensa y el arquero que salieron a taparle todos los resquicios, sin embargo, el hábil jugador se dio maña para colocar la pelota sobre la figura de Orzusa y ante la sorpresa de los futbolistas rivales.

Popular pese a contar con jugadores de buen pie, como Bruno Torres y Ariel Romero, no supo sacarles provecho ni destacar esta cualidad para abastecer a sus delanteros.

En el complemento San Jorge supo manejar la ventaja, jugó lejos de su arco e hizo correr el tiempo con la pelota en sus pies. No obstante, Popular buscó ponerse en partido y a los 12 minutos se valió de un despeje corto del defensor Esteban Ledesma, que Darío Palomo casi pisando el área con un disparo recto al arco -que tomó por sorpresa a Lucas Maciel- logró el gol del descuento.

Pero lo de Popular no fue más que el gol de Palomo y el Santo controló sin sobresaltos la diferencia obtenida en la primera parte.