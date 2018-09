Para Fabro el triunfo de Boca Unidos “es mérito por no bajar los brazos”

Boca Unidos volvió a ganar. Lo hizo por cuarta vez consecutiva en una cancha difícil, ante un rival exigente, como Sarmiento de Resistencia, y se afirma al tope de las posiciones de la zona 4 del Torneo Federal A 2018/19.

Nuevamente el equipo Aurirrojo encontró la llave del éxito sobre el final del encuentro, como ya sucedió previamente ante Crucero del Norte y San Jorge de Tucumán.

Para Martín Fabro, “por la forma en que se dio (el triunfo) es mérito de no bajar los brazos. Estuvimos ordenados, más que nada en el segundo tiempo, y sabíamos que alguna contra íbamos a tener. Por más que lo buscamos antes, por suerte se nos dio sobre el final”.

Boca Unidos no pasó bien los primeros minutos. Tanto Godoy como Mbombaj estuvieron muy atrás, y eso le permitió a Sarmiento prevalecer en la mitad de cancha y llegar con peligrosos centros para Silba.

“Después de los 10 minutos, una vez que sumamos los dos laterales a la mitad de cancha encontramos mejor funcionamiento, mejores contraataques, y me parece que podíamos haber convertido algún gol en el primer tiempo, vino en el segundo, y es importante para este arranque que la verdad no lo esperábamos, aunque sí desde el juego, por ser una categoría nueva, así que más que feliz por el resultado”, analizó Fabro.

El futbolista, que volvió a Boca Unidos luego de jugar en la B Nacional con Brown de Adrogué, expresó que “nosotros vamos a buscar los partidos. Hay momentos que se puede y otros que no. Gracias a Dios se está dando con los cambios, con gente que entra fresca y eso es importante”.

Fabro encabezó en varias oportunidades el contraataque, incluso tuvo una chance con una volea que el arquero Carreras tapó espectacularmente en el primer tiempo. “Me gusta pisar el área, cuando se podía jugar lo hacíamos, aunque la cancha estaba mal. Había momentos en que se tenía que defender, y lo hicimos, y en otras que se debía atacar, y también lo hicimos”.

El equipo correntino se mantiene invicto, con un solo gol en contra en cinco encuentros. “Por suerte estamos encontrando regularidad, metimos cuatro triunfos seguidos y para cualquier equipo la confianza de cada uno de sus jugadores es fundamental”, opinó.

Para el mediocampista esto es fruto “de la maduración del equipo. No siempre vamos a poder jugar. El otro día (ante Antoniana) por momentos triangulamos, hicimos muchas de las cosas que veníamos practicando, y hoy (por el viernes) había que madurar como equipo frente a un rival difícil, y creo que lo hicimos”, concluyó Fabro.