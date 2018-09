Piden que se declare por un año la emergencia laboral en las textiles

Tras los despidos de Alpargatas en Bella Vista, el diputado nacional correntino presentó una nueva iniciativa que detalla la crítica situación que atraviesa el sector textil en Corrientes. “Si no hay asistencia a las industrias y a los trabajadores; habrá cada vez más despidos y se agravará la conflictividad social en cada comunidad afectada y en la Provincia”, advirtió Jorge Romero.

“Lamentablemente debemos reiterar nuestra preocupación por la crisis que atraviesa el sector, esta vez con otros 60 operarios despedidos en la plata Alpargatas, en la ciudad de Bella Vista. Es muy grave la situación que están atravesando los trabajadores textiles y sus familias en Corrientes”, se indica en el proyecto.

El legislador correntino describe que a los despidos que se concretaron en Alpargatas; se le sumaron en los últimos días suspensiones y vacaciones anticipadas en Textil Nordeste TN & Platex de la ciudad de Monte Caseros; operarios que ya venían cobrando sueldo y aguinaldo en cuotas.

También la emblemática textil Tipoití, de la Ciudad de Corrientes, anunció la reducción de horarios y jornadas de producción; lo que implica una pérdida de hasta el 25% de ingresos para los trabajadores. Se le suman los procesos preventivos de crisis que iniciaron otras Pymes y empresas hilanderas en la provincia.

“Desde principios de año venimos presentando iniciativas en las que advertimos las consecuencias; solicitamos medidas que corrijan los desequilibrios que provocan las políticas del Gobierno nacional y exigimos que se declare la Emergencia Laboral por el término de un año”, se agrega en el proyecto .

El legislador advirtió que “si no se revierten políticas como la apertura indiscriminada de las importaciones, tarifazos en los servicios; si no hay asistencia a las industrias y a los trabajadores; habrá cada vez más despidos y se agravará la conflictividad social en cada comunidad afectada y en la provincia”.