San Patricio perdió con Curne

En un partido intenso, aunque con escasas situaciones para anotar en el ingol rival, San Patricio perdió frente a Curne 15 a 11 con una conquista de Ramiro Vera en tiempo adicional en uno de los cotejos correspondientes a la décimo quinta fecha del Torneo Regional NEA.

Apoyado en el trabajo del pack, Curne arrancó mejor el encuentro disputado en cancha del equipo correntino. Jugó prácticamente toda la primera mitad en campo rival, con formaciones sólidas, especialmente las fijas, y poniendo mucha presión a los conductores y creadores “Santos”.

El buen andar de los Universitarios tuvo su premio a los 22 minutos con un penal de Juan Cruz Salgado, para dejar el marcador 8 a 0 dado que previamente Martín Cima había anotado un penal

La amarilla para Kalim Burlli abrió otro panorama. Con pelotas disponibles, Pablo Midón comenzó a mover a sus backs, para llegar a un par de acciones claras de marcar aunque la defensa chaqueña reaccionó bien y San Patricio debió conformarse con sumar solamente 3 puntos (un penal).

El segundo tiempo arrancó de la misma manera que terminó el primero, con un penal de Pedretti para dejar todo muy apretado: 6 a 8, con 35 minutos por jugar. Fue el momento del “Santo” que con mucha movilidad comenzó a ganar en todas las formaciones móviles y a tomar las pelotas sueltas. En una jugada de toda la cancha, Matías Guerra llegó al try de San Patricio para pasar a ganar 11 a 8, a los 24 minutos.

Los chaqueños tuvieron un par de situaciones claras para marcar pero por méritos del rival e impericias propias no lograron ese objetivo, hasta que Ramiro Vera se puso el traje de héroe para marcar el try del triunfo, a los 44 minutos, en una jugada muy discutida ya que en la previa dio toda la impresión que hubo knock-on. Con el triunfo, Curne prácticamente se aseguró un lugar en semifinales.