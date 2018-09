Carrió, a los militantes golpistas: “Me van a sacar muerta de Casa Rosada”

En medio de la crisis económica, la líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, salió a respaldar al presidente Mauricio Macri y, tras rechazar la posibilidad de que el gobierno se vaya en "helicóptero", dijo que los van "a sacar muertos de la Casa Rosada". "Les digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", advirtió la diputada nacional. Ante un público empresario en Came por el Día de la Industria, Carrió llamó a las Pymes a "confiar" en el mandatario nacional y dijo que Macri "no es un Presidente débil, es un Presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos". "Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice", subrayó la legisladora, aunque destacó que el jefe de Estado tiene "una decisión que no le vio a ningún dirigente".

Al respecto, dijo: "La decisión de sacar la patria contratista se la vi a él, aunque se lleven puesto a su primo más querido, que es Angelo Calcaterra, y esto causa dolor". Luego de un fin de semana de negociaciones y debate en la Quinta de Olivos, en donde Carrió no estuvo presente, la líder de la CC apoyó los anuncios del Presidente, aunque admitió que "van a ser meses difíciles".