Corona y Lesieux descartaron recurrir sus procesamientos

Desde la defensa de los ex jefes comunales de Perugorría, Jorge Corona y Angelina Lesieux, habían manifestado a este diario que consideraban que no era conveniente apelar sus procesamientos por presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública. Pero “son ellos quienes deben decidir”, había manifestado el letrado, Marcelo Hanson, quien ayer aseveró que resolvieron no apelar “a fin de que la causa sea elevada a juicio lo antes posible”.