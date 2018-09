Desde la Sociedad Rural pidieron que el ajuste “lo hagamos todos”

El presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Marcelo Aguilar, se refirió a los anuncios realizados por el presidente Macri. “Estamos expectantes a ver qué sucede. La provincia de Corrientes como tercer productor del sector ganadero seguro alguna repercusión va a tener, el impuesto nos va a tocar a todos”, aseguró.

Igualmente consideró que la zona centro del país, la cerealera, será las más afectada. “La sequía los atacó muy fuerte, y se estaban tratando de recomponer de una cosecha récord”.

“Si hay que hacer un ajuste para el bien del país que lo hagamos todos, los integrantes de la justicia, del poder legislativo, estos señores no tienen impuesto a las ganancias. Habría que rever la distribución de los impuestos, es una situación de crisis que nos afecta a todos y no a algunos”, expuso Aguilar, en diálogo con Radio Dos.

Aseguró que la decisión tomada por el Gobierno nacional no defrauda al sector, “porque hasta último momento mantuvieron su palabra. Estamos en un momento difícil, por eso llegaron a esta medida, que no sólo alcanza al campo, sino que también abarca a todos, es un ajuste que viene para todos los sectores, no es una cosa que apuntó sólo al campo”, enfatizó.