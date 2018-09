La Red de DD.HH. cuestiona el traslado de la Unidad Penal N° 1

Mediante un comunicado, desde la Red de Derechos Humanos de Corrientes cuestionaron el traslado previsto de la Unidad Penal (UP) N° 1, que será movida a San Cayetano debido a los cambios que generará el denominado Plan Costero. Según explican, además de que se trata de una acción desprovista de generar beneficios para los internos y sus familiares, también provocará inconvenientes a los docentes y talleristas que trabajan con las personas en contexto de encierro.

“El traslado de la UP 1 a San Cayetano afectaría no sólo a la población penal allí alojada, sino también a sus familiares y allegados que los visitan frecuentemente, a los profesionales del derecho que los asisten, al personal penitenciario que presta servicios en esa unidad, y a todo el equipo de docentes de todos los niveles educativos y a los voluntarios de colectivos de derechos humanos que realizan diversas actividades de promoción de derechos”, expresaron desde el organismo.

Además, señalaron que “el urgente llamado a licitación y posterior traslado” de la UP “obedecen a razones de índole inmobiliaria más que a generar mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y reinserción a quienes circunstancialmente están privados de su libertad”.