Se completó el segundo provincial clasificatorio al Nacional Evita

Se jugó el fin de semana en la ciudad Capital la segunda fase clasificatoria de los “Juegos Correntinos 2018”. Durante todo el fin de semana, unos 600 deportistas compitieron en este certamen que es organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia, y que clasifica a los Nacionales Evita que se harán en octubre próximo en Mar del Plata.

El acto de apertura fue realizado en el Salón Auditorio del Hogar Escuela, oportunidad en que el titular de Deportes, Jorge Terrile, dio la bienvenida a las delegaciones que llegaron de distintas localidades de la provincia en 10 ómnibus especialmente contratados para la ocasión.

Terrile ponderó la “fuerte inversión” que ejecuta el Gobierno provincial, teniendo en cuenta los gastos de traslado, alimentación y alojamiento. “Más allá de los resultados competitivos, quiero destacar el respaldo del gobernador, Gustavo Valdés, que considera al Deporte como Política de Estado”, enfatizó.

El certamen propiamente dicho arrancó el sábado por la mañana, continuó por la tarde; y finalizó el domingo en horario del mediodía; y requirió una ardua tarea organizativa en cuanto a logística, cuidados médicos y seguridad para los participantes.

“Toda la Secretaría de Deportes de la Provincia se abocó de lleno a esta tarea, y a pesar de las malas condiciones climáticas, pudimos asegurar el resultado exitoso de la segunda fase Provincial”, resaltó Terrile.

Resultados

El Fútbol (Sub16) se jugó en el predio de Boca Unidos; dónde los representativos de Esquina se impusieron tanto en Masculino como en Femenino.

El Voley Femenino (Sub17) se disputó en el Gimnasio Pedro Ferré, ganando el Provincial “Paso de los Libres”. Mientras que en Voley Masculino (Sub17) clasificó a la instancia nacional “Santa Lucía”.

En cuanto al Básquet 5 vs 5 Femenino (Sub17), el ganador fue Goya. El Básquet 3 vs 3 (Sub16) Femenino el campeón resultó Santa Lucía. Finalmente, el Básquet 5 vs 5 Masculino (Sub17) quedó también para Goya.